Veliko se lahko naučite od drugih, a neiskrenih ljudi ne potrebujete

Odnosi nas v življenju bogatijo, povedo strokovnjaki. Najprej naj bi bili v odnosu sami s sabo, takoj pa sledi ljubezenski odnos, ki ne sme biti samoumeven. Temelje zanj morata postaviti in spoštovati oba partnerja. Kateri so ključni sestavni deli partnerstva?

Vrednote

V odnosu se prej ali slej poraja vprašanje vrednot, pri katerih pa se partnerja ne ujemata vedno. Še preden zaplavata v resne vode, je nujno, da si izmenjata ključne poglede na življenje, želje in pričakovanja ter si zaupata, kje sta pripravljena sklepati kompromise. Prilagajanje je del odnosa, razmislite, koliko ga potrebujete.

Navdih

Opazujte pare, ki so vam blizu in ki so vam všeč. Spremljajte, kaj počnejo in kako se vedejo, ter si predstavljajte, kaj od tega potrebujete zase v odnosu. Veliko se lahko naučite od drugih ljudi, njihove izkušnje in nasveti so lahko navdih za tisto, kar iščete zase.

Iskrenost

Pravijo, da tisto, kar dajete, tudi prejemate. Ko nastopite iskreno, ko je vaša komunikacija pristna, se vam bo to najverjetneje povrnilo. Kdor se druži z iskrenimi, je iskren tudi sam. Če ni, mu postane neprijetno in pobegne, takšnih ljudi pa ne potrebujete v življenju.