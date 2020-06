Tri malenkosti, ki so v zvezi pomembnejše od seksa

Intimnost med rjuhami je ena ključnih sestavin srečne zveze, vendar je za trajen in uspešen odnos nekaj pomembnejše od telesne ljubezni. Brez česa torej ni mogoče zgraditi skladnega razmerja oziroma kaj tisti v zvezi cenijo bolj kot dober seks? Razumevanje Razumevanje je dvosmerna pot. Če se ona trudi razumeti njega in upošteva njegove želje ter pričakovanja, ji bo on to vrnil v enaki meri. Že rimski filozof Seneka je povedal: »Ena najlepših kvalitet trdnega odnosa je razumeti in biti razumljen.« Sprejemanje Seveda se dva v razmerju drug drugemu prilagajata. A odrasle osebe se le težko spreminjajo, zato je ena najpomembnejših odlik zveze sprejemanje partnerja takšnega, kot je. Vsak poskus spreminjanja sočloveka pa, žal, vodi le v spore in napetosti. Iskrenost Trajne in uspešne zveze ni mogoče zgraditi na laži. To je dejstvo. Iskrenost in sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja sta zato še dve nepogrešljivi sestavini intimnega odnosa, ki imata večjo težo kot dober seks.