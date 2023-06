To so napake najboljših ljubimcev

Najbolj pozorni moški imajo v postelji en sam cilj, to je, kako zadovoljiti partnerico, vendar pa tudi oni delajo napake tam, kjer jih ne bi bilo treba. V želji, da bi bili najboljši, so lahko tudi nestrpni.

Ogrevanje

Nič ni narobe, ravno nasprotno, če predigra traja dlje, to potrjujejo raziskave in zadovoljene ženske, a za to si je treba vzeti čas, pa če je moški še tako dober ljubimec, nekatere ženske ga potrebujejo veliko, da se ogrejejo. Če moški tega ne razume in meni, da je slab in napreduje prepočasi, ne razume ženske in jo lahko s svojo nestrpnostjo še oddalji od orgazma, saj bo tako obremenjena še z njim, najbolj pomembno pa je, da je sproščena.

Zasluga

Moški, ki znajo zadovoljiti svojo partnerico med rjuhami, hodijo ponosni naokoli kot pavi, misleč, da je seks samo zaradi njih odličen, zato se lahko tudi med seksom začnejo obnašati pokroviteljsko. Samozavest je lepa in privlačna, a ima svoje meje in ne sme prerasti v narcisoidnost.

Gumbek

Ščegetavček je najbolj pomembna reč, ko je govor o ženskem orgazmu, in ni malo žensk, ki ljubijo, ko se mu moški oralno posveti, vendar pa je takrat dobro vedeti, kje je. Lepo je, če se moški z jezikom ukvarja z njim, ne da ga išče in se namesto tega osredotoči na sramne ustnice.