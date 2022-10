To so 4 vrste partnerskega odnosa

Na priznani ameriški univerzi so proučevali več kot 700 parov in njihove odnose na koncu razdelili v štiri skupine ter dodali še podatek, kateri partnerski odnos ima največ možnosti za uspeh. Trdijo, da se na osnovi te razvrstitve lahko napove prihodnost para, ali se bo par poročil, ostal skupaj in ustvaril družino.

Prepir in strast

V tej skupini so pari, ki veliko časa preživijo skupaj, njihov odnos je strasten, tako hitro, kot se sprejo, se spet pomirijo, vse je podkrepljeno s strastjo. Lahko se tako zelo spričkajo, da se razidejo, a ne zdržijo dolgo narazen, pravzaprav se ne razhajajo bolj pogosto kot pari iz drugih skupin.

Drama

Odnos temelji na vzponih in padcih, par se odloča na podlagi slabih izkušenj iz preteklosti ali izkušenj, ki jih doživlja zunaj svojega odnosa. Oba vpletena veliko časa preživita skupaj in se pogovarjata, a prosti čas preživljata vsak po svoje, in to je skupina parov, ki se najbolj pogosto razide oziroma jih najmanj pride do oltarja, čeprav se lahko dolgo razhajajo.

Žurerji

Oba sta družabna in komunikativna, odnos vzdržujeta tudi prek družabnih medijev, prek katerih se pogovarjata, zabavata ... Rada sta v družbi, idealno preživljanje skupnega časa je s prijatelji pozno v noč, dokler si omagana ne padeta v objem. Rada sta skupaj in se prijetno pogovarjata o kateri koli stvari. To je prijateljsko obarvan odnos, ki se je pokazal za zelo uspešnega, saj sta se dve tretjini takšnih parov poročili.

Svoj svet

Včasih sta partnerja popolnoma svoj svet ali pa drug drugemu središče vesolja. Skupaj preživljata vsak trenutek, ki ga lahko, imata skupne hobije, zanimajo ju iste ali podobne reči, o svojem odnosu se pogovarjata in skupaj premišljeno sprejemata vse odločitve. Pogosto imata enak pogled na svet, enako mnenje, pa naj gre za vero ali izbiro počitnic. Kar 90 odstotkov takšnih parov se je poročilo in si ustvarilo srečno družino.