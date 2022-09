To je 5 dejavnikov, ki vplivajo na naša čustva

Ali se bomo v nekoga zaljubili ali ne, ni odvisno samo od fizične privlačnosti, ampak še od številnih drugih dejavnikov. Teh se pogosto sploh ne zavedamo, čeprav na nas in z nami delujejo vse življenje.

Biologija

Hormoni na človeka vplivajo že v maternici, nekateri ljudje lahko prejmejo več testosterona, drugi estrogena (ne glede na spol), na podlagi tega si iščejo partnerje, ki so združljivi z njimi. Res pa je, da se tudi hormonska slika z leti spreminja, kar lahko vpliva na izbiro partnerja.

Vzgoja

Način vzgoje močno določa, kakšnega partnerja bomo izbrali, saj ne izbiramo samo zase, ampak tudi za svojo okolico, iz katere človek izhaja s prepričanji, kaj je sprejemljivo, kaj se spodobi in kaj se pričakuje v ljubezni. Gre pravzaprav za kulturo, kaj je prav in kaj je narobe, ki narekuje, kaj je družbeno privlačno.

Družba

Pri približno petem letu starosti otroci začnejo odkrivati čustveno privlačnost in povezanost z drugimi, takrat se začnejo boriti za svoje mesto v družbi, kar je vedno naporen proces, v katerem si padci in vzponi podajajo roko. Človekov status v družbi in zavedanje lastne vrednosti vplivata na samopodobo in tudi na to, kaj je sprejemljivo in česa se je dobro izogibati v partnerskem odnosu.

Družina

Družina ni samo vzgoja, je veliko več, saj otrokove prve interakcije z najbližjimi prinašajo številne čustvene lekcije, ki vplivajo na povezanost otroka z drugimi.

Iščemo partnerje, ki so združljivi z nami. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Če prištejemo še versko ozadje in način življenja, ni težko ugotoviti, da je družina skoraj vedno ključna pri izbiri bodočega partnerja. Težko se je ločiti od podobe matere ali očeta, kakršna koli že je bila, in izbirati popolnoma po svoje.

Svobodna volja

Pa vendar imajo na koncu vsi ljudje svoj okus, čeprav bi mirno lahko rekli, da gre za seštevek vsega naštetega. Okus se izoblikuje ob izkušnjah, izkušnje pa človeka vedno preoblikujejo, zato človek ni nikoli končana zgodba, ampak se vedno znova spreminja in prilagaja. Ni treba, da vas vse življenje vodijo dejavniki, na katere niste imeli vpliva, lahko pa vplivate na svoj okus in spoznate, kdo ste.