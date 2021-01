Tega nikar ne govorite svojemu dragemu

Besede so velikokrat najmočnejše orožje ter najboljša obramba, vendar nekaterih v odnosu z dragim nikoli ne smete izgovoriti. Katere so prepovedane ne glede na to, kako jezni ste? »Tudi moj bivši je to počel ali tega moj bivši ne bi nikoli storil« Pogovori o bivših zvezah sicer niso prepovedani in za nekatere stvari iz prejšnjih razmerjih je dobro položiti karte na mizo. Nikoli pa niso primerne primerjave med nekdanjim partnerji in sedanjim življenjskim sopotnikom. Ne v pozitivnem in ne v negativnem smislu. »Poglej, kako je lepa« Stavek, ki je načel že marsikateri odnos, saj ne glede na to, kaj partner nanj odvrne, njegov odgovor nikoli ni pravi. »Bodi moški« V vsaki zvezi pride do situacij, ko se on ne obnaša po njenih pričakovanjih. A ne glede na to, besedi »bodi moški« zadeve vedno le poslabšata, saj načnejo njegovo samozavest in njegovo zaupanje v odnos. »Tvoja mama, prijatelji, družina so katastrofa« Kritika njemu ljubih ljudi samo zato, ker vam niso všeč, je prepovedana. Ni treba, da so vam všeč, a če vam in vajinemu odnosu ne škodujejo, se vzdržite takšnih in podobnih pripomb. Če pa menite, da vaju v kakršnem koli smislu ogrožajo, težavo obelodanite na način, ki za nikogar ne bo žaljiv.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: