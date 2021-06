Svingala med službo

Zaradi moških, ki so jo obravnavali kot boginjo, je bila izkušnja imenitna.

Šestindvajsetletna danska novinarkaje za radijsko postajo snemala reportažo o svingerstvu, med katero se je nenačrtovano posnela, kako seksa z intervjuvancem.Čeprav je bilo snemanje prispevka nekoliko daljše, je bil objavljen posnetek, na katerem se razločno sliši novinarko, ko začne bolj aktivno sodelovati pri pogovoru in vzdihovati, dolg le dve minuti, a dovolj, da je sprožil plaz polemik.Kritiki so Louise obtožili, da je prestopila mejo dobrega okusa in da to, kar je naredila, ne spada več na področje novinarstva, kar nekaj je bilo tudi nezadovoljnih gostov kluba.Veliko ima zagovornikov, med katerimi so največji njeni starši, saj mama misli, da je vse skupaj smešno, oče pa, da je kul, zato je tudi Louise prepričana, da ni storila nič slabega, ampak le to, kar ji narekujeta novinarska vest in profesionalnost – da izkušnjo čim bolj podoživeto prenese poslušalcem.Priznala je, da to ni bil najboljši seks v njenem življenju, da pa je bila zaradi moških, ki so jo obravnavali kot boginjo, izkušnja imenitna. Za konec je dodala, da nikoli ne bi spala z moškim, ki ji ne bi bil všeč ali bi se obnašal neprimerno.