Štiri vprašanja o seksu, na katera potrebujete odgovor

Komunikacija med partnerjema o seksu je zelo pomembna, a pogosto tudi zelo zanemarjena, ker se je ljudje sramujejo in imajo zadržke, a nekaterih stvari ne boste nikoli izvedeli drugače, kot da jih vprašate. Odgovor lahko veliko spremeni.

Spolna vzgoja

Pogovor, ki bi ga moral imeti vsak par, je o spolni vzgoji, ki se začne pri starših pa tudi v okolju, v katerem so rasli. Če so bili starši konservativni in strogi ter so poudarjali, da je spolnost nekaj umazanega, to ni najboljša popotnica, ki jo posameznik lahko dobi. Posledica je, da je spolnost tabu, nekaj prepovedanega, kar hkrati vzburja in hromi posameznika. Če pa so bili starši sproščeni pri spolni vzgoji, je možnost, da ima posameznik srečno spolno življenje, veliko večja.

Libido

Ljudje se razlikujemo po marsičem, tudi libidu. Idealno je, da sta partnerja enakovredna, ni pa nujno, sploh pa se tudi spolna sla z leti spreminja. A če je ima eden močan libido, drugi pa ne, lahko hitro nastopijo težave, s katerimi se vsak par ne zna spopasti, zato je dobro, da se pogovorite, kakšna so vaša pričakovanja v spolnosti, natančneje, koliko seksa si želite.

Fantazije

O tem, kakšne fantazije imate, je pogosto težko spregovoriti, a partnerju je treba dati vedeti, kje so vaše meje, in spoznati njegove. Vrhunec intimne komunikacije je priznanje, kaj vas najhitreje pripelje do orgazma oziroma kaj potrebujete, da ga dosežete, seveda pa morate enako vedeti o partnerju. To je kot razkritje svetega grala, ki bo vaše spolno življenje iz dobrega spremenilo v fantastično.

Slaba izkušnja

Skoraj vsak je pri seksu kdaj doživel kaj neprijetnega, nekateri celo zelo neprijetne ali hude stvari, ki vplivajo na njihovo dojemanje spolnosti. O tej slabi izkušnji se je nujno pogovoriti s partnerjem, sploh če vama kroji spolno življenje, in morda poiskati pomoč strokovnjaka. Če pa stvari niso tako težke, je partner idealna pomoč, saj daje občutek varnosti in zaupanja.