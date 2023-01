Si ženske s tetovažami v postelji res upajo več?

Kanadska raziskava se je pozabavala s stereotipom ki pravi, da so ženske s tetovažami seksualno bolj odprte in si upajo več od dam, ki se za telesne poslikave ne odločajo.

Izvajalci študije so odkrili, da ženske s tetovažami res pogosteje vstopajo v neobvezne seksualne odnose, so bolj naklonjene adrenalinskim podvigom in v znatnejši meri cenijo razburljiv, pester spolni odnos.

A kljub temu, da so na podlagi analize in anket prišli do takšnih rezultatov strokovnjaki opozarjajo, da zgolj tetovaža na telesu ni pokazatelj tega, kako se bo nekdo obnašal med rjuhami.

»Ljudje smo si različni in narave seksualnost ni mogoče strpati zgolj na eno postavko, čeprav ji statistika govori v prid,« so povedali.