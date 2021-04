Sedem stopenj razhajanja

Vsak razhod je težak. FOTO: Grafvision/Getty Images

Šok

Zanikanje

Pregovarjanje

Jeza

Žalost

Sprejemanje

Pot naprej

Ni se vedno lahko raziti, sploh če je bila ljubezen velika in če jo eden od partnerjev še čuti - takrat je razhod lahko še posebno boleč in se odvija po določenih stopnjah.Ta je običajno prva stopnja, ko se ljudje z nekom razidejo, sploh če so bili tisti, ki jih je partner zapustil. S seboj prinaša preizpraševanje, iskanje razlogov, bolečino, zmedenost, vprašanje, zakaj se je to zgodilo.Ta faza je še vedno močno povezana s šokom, saj se ljudje obešajo na preteklost in ne morejo dojeti, da je resničnost drugačna, ne glede na obljube, ki so bile dane. Tisti, ki zanika, še vedno misli, da se bo partner vrnil in si premislil.V tej fazi ljudje menijo, da bi vse lahko popravili, če bi se potrudili, spremenili, dobili še eno možnost ... In s tem nenehno nadlegujejo sebe ali bivšega partnerja. Pomembno je, da se pomirijo in na situacijo pogledajo z razdalje.Pride pred občutki, kot so žalost, sram, nemoč, prizadetost, in velikokrat je povezana z ljubosumjem. V tem obdobju se ljudje jezijo na bivše partnerje, kot da so krivi za vse gorje na svetu, ne samo njihovo.Pojavi se, ko mine jeza, takrat nastane prostor za obžalovanje in sprejemanje tega, kar se je zgodilo. Ne poganja nas več bes, ampak zgolj še izguba ljubljene osebe, bolečina, s katero pa lahko živimo in se prebijamo iz dneva v dan. Gre za zelo občutljivo stanje, v katerem marsikdo zapade v depresijo, a ko mine, se rane lahko začnejo celiti.To je luč na koncu predora, ki ste jo tako dolgo čakali. Zdaj veste in verjamete, da si boste opomogli, da se bodo rane zacelile in da se lahko od osebe poslovite, jo spustite in obrnete novo stran v življenju.Ko ste sposobni svoj fokus preusmeriti na vse drugo kot na bivšega partnerja in vam to ne dela nobenih težav, ste pripravljeni na nove korake in nove poti. Ne brskate več po starih fotografijah in družabnih medijih, ne pojavljate se več »naključno« na krajih, kjer bi lahko srečali bivšega partnerja, skratka imate svoje življenje, ki se ga veselite in vas osrečuje.