Kaj rado se zgodi, da moški, ko osvoji srčno izbranko, pozabi na nekatere navade, ki pozitivno vplivajo na partnersko zvezo. Katerih nikoli ne bi smeli črtati iz repertoarja? Držanja za roko Držanje za roko ni le izraz ljubezni, naklonjenosti in podpore, moč dotika ima na odnos mnogo večji učinek. Med drugim blaži stres in napetost. To so dokazali švedski strokovnjaki. Zato je to drobno, a močno navado treba ohraniti ne glede na to, kako dolga je intimna zveza in kakšen formalni status ji pripada. Hoje z ramo ob rami Z leti moški včasih izgubi potrebo po varovanju svoje izvoljenke. To se med drugim kaže tako, da on ne hodi več ob njej, temveč vsaj korak ali dva pred njo. To je po mnenju psihologov in zakonskih terapevtov ena za razmerje najslabših navad, saj manjša občutek pripadnosti in podpore med partnerjema. Hkrati hoja z ramo ob rami nakazuje skupno stopanje proti prihodnosti, kar na razmerje nedvomno vpliva pozitivno. Odpiranja vrat Bonton narekuje, da on njej odpre in pridrži vrata. S tem ji izkazuje pozornost in ljubezen. Kaj rado pa se zgodi, da se z leti na to pozabi. Kajti ne glede na to, kako samostojna in močna je ženska, vselej ceni geste kavalirstva. Skupnih potovanj Skupna potovanja ne zagotavljajo le zabave in širjenja obzorji, temveč par z njimi pridobiva skupne izkušnje in tke spomine, ob katerih je zveza še močnejša. Urejenosti in higiene Urejeni, čisti in prijetnega vonja. Takšni so domala vsi moški med osvajanjem. In prstan na roki ne pomeni, da bi na navade, ki to zagotavljajo, smeli pozabiti tako v smislu osebne higiene kot tudi čistih oblačil. In ni njena naloga, da skrbi zanje. Konec koncev soproga ni njegova mati.

