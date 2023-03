Pet jasnih znakov, da ste všeč staršem vaše ljubezni

Spoznati starše nove ljubezni je, milo rečeno, stresno. Vsak si pri tem želi pustiti kar najboljši vtis a dejstvo je, da po prvem in še po nekaj naslednjih tovrstnih srečanjih ostanejo dvomi in vprašanja: sem mami in očetu res všeč ali se zgolj pretvarjata.

Da bi se ti čim prej razblinili in da bi izvedeli, kako ste zapisani pri starših izbranca ali izbranke, bodite pozorni na nekaj obnašanj. Tu je pet takšnih, ki jasno in glasno sporočajo: rada vas imata.

Namenjata vam vso pozornost

Kadar je nekdo nekomu všeč, se mu tedaj, ko prihaja do interakciji, povsem posveča. Če torej mama vaše ljubezni tedaj, ko pridete na obisk, spusti vse iz rok ter z vami za mizo sproščeno klepeta, pridruži pa se vama tudi oče, potem ste ju zagotovo očarali.

In v nasprotnem primeru: če vas mama le pozdravi in nato nemoteno še naprej pomiva posodo, oče pa ne odmakne oči od tekme na zaslonu, vam žal nista najbolj naklonjena, ne glede na to, kako zavzeto vam z besedami zatrjujeta, da ste pravi za njuno družino.

Zastavljata vam veliko vprašanj

Kadar nas nekdo očara, ga hočemo čim bolje spoznati. En od načinov za to so vprašanja. Veliko vprašanj. Včasih že kar malo nadležnih. A dejstvo je, da vam jih, če ste se mami in očetu sorodne duše prikupili, zastavljata kot po tekočem traku.

Vprašanja se nanašajo na vse mogoče: na otroštvo, odraščanje, starše, družino, hobije, delo, cilje, načrte in še bi lahko naštevali.

Čeprav imate občutek, da ste na zaslišanju, so vprašanja dober znak. Kajti če jima ne bi bili všeč, ju ne bi zanimalo nič o vas in vseh teh poizvedovanj ne bi bilo.

Načrtujeta srečanja z drugimi člani družine

Vi se še privajate na druženje s starši nove ljubezni, onadva pa že načrtujeta večje družinsko srečanje, na katerega vas nameravata povabiti.

To je še en znak tega, da ste jima všeč, kajti dojemata vas kot del njune družine.

Na družabnih dogodkih vas predstavita tistim, ki jih ne poznate

Ko do prej omenjenega srečanja pride, naj bo formalno ali povsem sproščeno, poskrbijo, da vas spozna čim več povabljencev in vas predstavijo vsem, ki vas še ne poznajo.

Tudi s tem jasno pokažejo, da so vas vzeli za svojo oziroma svojega. Sploh, če ob prestavitvi oddajo še kakšen vaš osebni opis.

Načrtujeta ponovno srečanje

Če vas že ob slovesu, povabita na naslednje druženje, pri njiju doma ali kje drugje, sploh pa na katerem od družinskih srečanj, ste lahko prepričani, da uživata v vaši družbi.

Če jima ne bi bili všeč, vabila zagotovo ne bi dobili. Morda bi na to, da vas lahko pripelje, mimogrede namignila sinu ali hčerki, najbrž pa se še to ne bi zgodilo, kajti strah bi ju bilo, da bi povabilo sprejeli in bi se zato morala znova pretvarjati, da sta navdušena nad vami.