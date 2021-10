Pet jasnih znakov, da ste v slabi zvezi

Rek, da je ljubezen slepa, ni iz trte zvit. Zaradi silne zaljubljenosti in prepričanja, da je to to, velikokrat spregledamo znake, ki pričajo, da razmerje, v katerem smo, še zdaleč ni zdravo temveč je toksično, partner pa spreten manipulant in nasilnež.

Zato se zazrite v vašo zvezo in bodite pozorni na pokazatelje, ki opozarjajo, da je odnos, v katerem ste, povedano na kratko, strupen. Za vse slabo ste krivi vi Ni pomembno, kaj se zgodi in kdo je odgovoren za neljube dogodke, vedno ste vi tisti, ki je v očeh partnerja kriv in odgovoren za vse slabo. V to vas tako zavzeto prepričuje, da vse bolj verjamete, da ste nesposobni in nedorasli vlogi, ki jo igrate.

V resnici ni tako in nikoli niste dolžni prevzemati odgovornosti za napake drugih. Prelaganje teh na vas je le taktika manipulanta, s katero vam zbija samozavest in s čimer dokazuje, da vajino razmerje ni zdravo. Partnerja pogosto ujamete na laži Pravijo, da je resnica le ena, laži je več. Če opažate, da se spreminjajo podrobnosti v pripovedovanju njegovih zgodb, pri čemer ni pomembno, na kaj se nanašajo, vam laže. Laž pa nikakor ne more biti sestavina kvalitetnega razmerja. Krivi vas za osebne neuspehe Neuspeh v karieri, športi, hobiju … skratka vsak padec je v njegovih očeh vaša odgovornost. Veste, da to še zdaleč ne drži in sedaj veste tudi, da je to še en vzorec, ki ne pritiče zdravemu razmerju. Za vaše počutje mu ni prav nič mar Ljudje, ki gledajo le nase in na svoje občutke, potrebe ter želje, so egoisti. In egoisti žal ne morejo biti dobri življenjski sopotniki. Če tudi vaš partner vztrajno ignorira vaše občutke, potem ob njem žal nikoli ne boste imeli tistega, kar si v zvezi zasluži čisto vsak. Prepoveduje vam druženje z drugimi ljudmi Nadzor in ljubosumje nikoli nista sestavini kvalitetne zveze. Če vi opažate, da ga vaše druženje z ljudmi izven zveze vse bolj moti in vam ga celo prepoveduje, ni nobenega dvoma: v zvezi ste s posesivnežem, ki nad vami prevzema ves nadzor, zato ob njem ne samo, da ne boste srečni, kaj lahko boste podvrženi tudi nevarnosti.

Skratka: bolje, da iz razmerja čim prej pobegnete.

