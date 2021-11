Ko gre zmenek po zlu

Prvi zmenki so vedno vprašljivi, nihče od vpletenih ne ve, kako se bodo stvari obrnile, in redko kdo se dobro znajde v situacijah, ko gre vse narobe in je jasno, da na zmenku niste s pravo osebo.

Zahvalite se

Ko na prvem zmenku ugotovite, da bo ostalo le pri tem, lahko to jasno poveste tako, da se ob slovesu zahvalite za lepo druženje, tudi če ste se v resnici dolgočasili.

Če menite, da oseba ne bi prenesla neposredne zavrnitve, si izmislite izgovor.

To storite tako, da je jasno, da možnosti za drugi zmenek ni, hkrati pa ostanete v prijateljskih odnosih.

Neposrednost

Če niste človek, ki bi prisegal na lepo govoričenje, verjetno cenite resnico, ki pa zna zaboleti. Vseeno je pomembno, da ste iskreni, vendar pa ste lahko obenem tudi prijazni in vljudni. Mirno lahko poveste, da ste se imeli lepo na zmenku, ampak iščete nekoga drugega.

Bela laž

Nobena laž ni dobra, a k majhnim in neškodljivim se ljudje velikokrat zatečejo, da olajšajo situacijo in morda komu drugemu prizanesejo z resnico. Če menite, da oseba, s katero ste na zmenku, ne bi prenesla neposredne zavrnitve, si lahko izmislite izgovor, zakaj se ne želite več videvati, a vseeno premislite, kajti resnica vedno najde pot.