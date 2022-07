Ključ do srečne zveze je skupna vadba

Če menite, da s partnerjem ne preživljata skupaj dovolj časa, vama lahko pomaga fizična aktivnost. Kot so namreč pokazali rezultati raziskave, se ključ do srečne zveze skriva v vadbi v dvoje.

V raziskavo je bilo vključenih 7600 odraslih oseb in izkazalo se je, da so tisti, ki vadijo skupaj, v odnosu srečnejši. Več kot polovica teh je namreč povedala, da ima skupna vadba pozitivne učinke na njihovo zvezo in da je čas, ki ga skupaj preživijo ob njej, kvaliteten ter z vidika odnosa dragocen.

Znanstveniki te rezultate utemeljujejo z dejstvom, da med skupno vadbo raste medsebojna privlačnost, saj večina rada opazuje partnerja med znojenjem in napenjanjem mišic. Zlasti moški radi pogledajo ženske.

»Ob tem vadba vodi do zdravega življenja, saj zmanjšuje stres ter negativna čustva. Manj kot je stresa, manj je med partnerjema sporov.

Omeniti je treba še medsebojno podporo, ki si jo partnerja s spodbujanjem in bodrenjem namenjata med vadbo, saj to prav tako krepi povezanost med njima,« so povedali strokovnjaki za zveze, ki vsem priporočajo, naj se namesto sedenja na kavču skupaj odpravijo v telovadnico oziroma se podajo na sprehod ali tek ter tako pripomorejo k boljšemu zdravju in srečnejšemu odnosu.