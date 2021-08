Je seks s prijateljem dobra ideja? Tako odgovarja strokovnjakinja

Pred kratkim so v Kanadi opravili raziskavo na temo: najprej prijatelja nato partnerja.



V njej je sodelovalo 1900 prostovoljcev, 68 odstotkov teh je povedalo, da so vsaj eno od razmerji začeli z nekom, s katerim jih je sprva povezovalo le prijateljstvo.



Ekipa strokovnjakov je tako izhajala iz teorije, da je prijateljstvo odličen temelj za razmerje.



In medtem, ko so nekateri ta prehod izpeljali postopoma ter počasi, so bile med sodelujočimi tudi osebe, ki so se s prijateljem najprej spustile v seksualni odnos ter se nato spraševale, kako naprej. Je torej seks s prijateljem dobra ideja? Takole na vprašanje odgovarja strokovnjakinja za odnose, Tracey Cox. Kar nekaj plusov »Dobra stvar pri celotni zgodbi je, da osebo že dobro poznate in ste se z njo vsaj enkrat najbrž že pogovarjali, kaj vam je v seksu všeč in česa ne marate. Sam seksualni akt je zato lahko s tega stališča dober.



Večina, ki se v seks spusti s prijateljem, tega opisuje kot nežnega in romantičnega tisti, ki spijo nekom, ki ga slabše poznajo, pa ga opisujejo kot strastnega in erotičnega.



Je pa v končno fazi pomembno le to, da sta glede nadaljevanja zgodbe oba partnerja na isti strani in se zavedata, ali je seks samo seks ali podlaga za kaj več.



V tem primeru je tudi morebitna zadrega dan potem izvzeta.« Da, če so pričakovanja jasna Skratka, seks s prijateljem da, če se s tem strinjata oba in imata oba glede prihodnosti enaka pričakovanja. Pa naj se glasijo: seks je le seks in po njem bova znova le prijatelja ali seks je nekaj, kar se bo nadaljevalo v trajnejši romantični odnos.

