Je bivši lahko prijatelj? Že srečanje ob kavi se lahko sprevrže v prepir

Po razhodu si mnogi želijo ohraniti prijateljske odnose, a vprašanje je, ali je to koristno ali prinese več stresa kot zadovoljstva.

Razumevanje

Sami veste, da vas nekdanji partner pozna bolje kot kdor koli. Celo brez besed ve, kaj vam gre na živce, kaj vas veseli, kaj bi radi jedli ... To so malenkosti, ki polepšajo življenje, in ko jih ni, jih, seveda, pogrešamo, sploh v težkih trenutkih. To je prijetna stran prijateljevanja z bivšim, a vprašanje je, ali je dolgoročno smiselna. Če želite spoznati koga novega, morate zanj narediti dovolj prostora.

Pogled na stvari

Vsak človek ima svojo perspektivo, pogled na stvari, ki ni nikoli popolnoma enak vašemu, zato vam lahko veliko da. Lahko vam pomaga, da na življenje pogledate z drugega zornega kota, vam svetuje, vas spodbudi v nove izkušnje. Ko to izgubite, pogrešate partnerja, ki vam je vse to omogočal, zato si želite ohraniti stike. Dokler to obema koristi, naj traja.

Rane

S partnerjem se niste razšli brez razloga, najverjetneje se je nabral kup težav, sploh če je odnos trajal dolgo. Če ste ohranili stike, veste tudi, da sta oba kot tempirani bombi, ki lahko vsak čas eksplodirata zaradi starih zamer, kar se pogosto zgodi že v prvih nekaj trenutkih srečanja. Na primer, sestaneta se ob nedolžni kavi, ki se v hipu spremeni v prepir. Je vredno kar naprej drezati po starih ranah?

Ljubosumje

Največja težava pri ohranjanju stikov z bivšim je pogosto ljubosumje, saj vsaj eden od nekdanjih partnerjev težko prenese, da ima drugi zdaj novo ljubezensko življenje. Ljubosumje boli, poleg tega pa je lahko takšen odnos pogosto težava tudi za novega partnerja zaradi še nerazrešenih čustev.