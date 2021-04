Dobri jedci so bolj strastni

Potrpljenje

Obleka in oprema stanovanja

Samo goli seks brez pozornosti in dvorjenja, brez bližine, vam hitro ne bo dovolj.

Pogled

Uživanje hrane

Odgovornost

Sentimentalnost

Kako prepoznati, kakšnega spolnega partnerja imate pred sabo, še preden ga imate v postelji?Je običajno vrlina čutnih ljudi, ki je na dolgi rok v odnosu zelo pomembna, saj so to ljudje, ki stojijo z nogami na realnih tleh, ker se jim nikamor ne mudi, pa pri partnerju opazijo več podrobnosti. Takšna oseba si bo vedno vzela čas za ljubljenje.So ljudje, ki na to veliko dajo, ko si izbirajo partnerja, in tudi takšni, ki jim to ne pomeni preveč, vse pa je na koncu stvar okusa.Če vam urejenost veliko pomeni, vas bodo privlačili ljudje, ki skrbijo zase, za svoje zdravje, se radi lepo oblečejo in imajo lično urejeno stanovanje oziroma prostor, kjer bivajo ali delajo.Večina ljudi najprej opazi noge, zadnjico, prsi, oči, usta, veliko manj pa jih ima smisel za podrobnosti, kot so ramena, roke, gležnji ... Če ste med temi drugimi, vas bo osrečil pozoren ljubimec, ki si vzame čas za ljubljenje in raziskovanje telesa ter vas zna presenetiti z odkritji o vas samih.Kdor rad dobro je in kdor pri tem uživa z vso slastjo, je v postelji strasten človek, ki mu nikoli ni dovolj čutnih užitkov, to so hedonisti, ki znajo uživati v erotiki in se ne bojijo novih okusov.Ljudje, ki sprejemajo odgovornost za svoja dejanja, niso samo odrasli, ampak velikokrat tudi dominantni in zaščitniški. Če se vam ob vsaki najmanjši težavi tresejo kolena, je partner, ki bo znal sprejeti odgovornost tudi za vas, lahko zelo privlačen ali celo pravi.Če pot do dobrega seksa za vas vodi prek romantičnih pogovorov, izlivanja duše, razkrivanja skrivnosti, medtem ko šepetate na blazini, potrebujete nekoga, ki je dovolj čustven za to. Samo goli seks brez pozornosti in dvorjenja, brez bližine, vam hitro ne bo dovolj.