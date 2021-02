Dejavnik, ki močno vpliva na ženski orgazem

Doseganje spolnega viška je zelo individualna zadeva. Medtem ko je za nekatere to mala malica, imajo drugi nemalo težav. Nobenega dvoma pa ni, da ga ženske praviloma doživljajo redkeje od moških. In kaj lahko storijo, da ga bodo pogosteje? Očitna ovira Odgovor ima seksologinja Annabelle Knight, ki trdi, da so ženske velikokrat oropane spolnega vrhunca, ker se ljubijo pri prenizkih temperaturah in jih zebe. »Povezava med telesno temperaturo in doživljanjem orgazma je očitna. Če vas med spolnim aktom zebe, je malo verjetno, da ga boste dosegle. Kajti bolj kot na telesne užitke boste osredotočene na neprijetne, zato ne boste sproščene,« je pojasnila za The Sun. Primerna temperatura okolja in ženskega telesa sta torej pomembna za njen orgazem. A kako jo doseči v trenutkih, ko praviloma nihče ne nosi oblačil? Pomagajo že nogavice Prva rešitev se glasi: povečajte gretje. In druga? »Obujte nogavice. Hladna stopala so velikokrat kriva za neprijetne občutke. Nogavice so torej idealen in preprost način za izboljšanje spolnega življenja.« To dokazuje tudi ena od raziskav univerze Groningen, v kateri je z nogavicami orgazem doživelo 80 odstotkov žensk, brez njih pa le polovica. Učinek je z vidika biologije povsem razumljiv: če so noge tople, se krvne žile razširijo in izboljša se krvni pretok, kar je ključno za doseganje vrhunca. Svojo dodajo še čustva, kajti nogavice povečajo občutek varnosti in zaščite.

