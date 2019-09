Zakaj moški zapuščajo izjemne ženske

Razhodi so zelo individualne narave in vsak, ki se zanj odloči, ima nedvomno dovolj razlogov, da zadeve izpelje do konca ne glede na to, kaj o tem mislijo družina, znanci, prijatelji. ​Zlasti tedaj, ko moški zapusti izjemno žensko, ki je v očeh drugih skoraj idealna, se poraja nešteto vprašanj, kot je: zakaj odhaja od nekoga, s katerim bi vsak z veseljem spletel toplo gnezdo? Kaj je torej tisto, kar prevesi tehtnico? Občutek, da je pod stalnim pritiskom Dogaja se, da v razmerju z žensko, ki je v očeh drugih popolna, moški doživlja velik pritisk ter ozavesti prepričanje, da zanjo ni dovolj dober. Tedaj, namesto da bi sebi in njej dokazali nasprotno, raje vrže puško v koruzo. Občutek, da mora z njo stalno tekmovati Morda ona zasluži več kot on, se v družbi prijateljev bolje znajde, je boljša gostiteljica ali mama. Vse to so v očeh nekoga, ki par le opazuje, prednosti in neredko celo vir zavisti. A moški, ki ima občutek, da mora z nekom stalno tekmovati in se mu dokazovati, kaj kmalu lahko izgubi voljo ter moč, da bi vztrajal v taki zvezi. Občutek, da je premalo spoštovan Za trdno zvezo zaupanje ni dovolj. Tudi brez medsebojnega spoštovanja ta ne more obstati. Če on začuti, da z njene strani tega primanjkuje, da nanj gleda z viška ter ga ne jemlje resno, ne vidi smisla v tem, da bi nadaljeval odnos. Pa čeprav ga k temu, da ga konča, napelje zgolj občutek.