Vse pozitivne plati masturbacije med menstruacijo

Neredko ženske med menstruacijo zavračajo seks in tudi na masturbacijo sploh ne pomislijo. A s tem sebi ne delajo prav nobene usluge, kajti tako seks kot samozadovoljevanje v tistih dneh prinašata številne pozitivne učinke. Kaj vse konkretno zmore solo zabava? Blaži menstrualne krče Znano je, da se med orgazmom v telesu sproščajo snovi, ki omilijo tako rekoč vse bolečine, tudi menstrualne krče. Z endorfini preplavljeno telo se z njimi lažje spopada, prav tako pa masturbacija v tistih dneh blaži tudi glavobole, zagotavlja boljši spanec, pomaga nadzorovati stres, lepša kožo in sprošča. Zagotavlja močnejše orgazme Sicer ni povsem jasno, kje tičijo razlogi za ta učinek, a dejstvo je, da ženske med menstruacijo doživljajo najmočnejše orgazme. Znanstveniki domnevajo, da so ti posledica spremenjenega hormonskega ravnovesja, količina estrogena in progesterona je tedaj manjša, prav tako je vagina v tistih dneh izjemno občutljiva na dražljaje. Masturbacija za boljše počutje Počutje med menstruacijo ni vedno najboljše. Spremenljivo razpoloženje, razdraženost in nejevolja so njeni pogosti spremljevalci, ublažiti, če že ne premagati, pa jih pomaga masturbacija. Kajti med njo se, tako kot med seksom v dvoje, sproščajo hormoni dobrega počutja, ki hitro odpihnejo sivino. Naj vas nered ne odvrne od namere Za večino je prav misel na nered tista, ki jih odvrača od seksi zabave med mesečno krvavitvijo, a ta naj ne bo ovira. Kajti mogoče je poskrbeti, da vam po orgazmu (ali orgazmih) ne bo treba prati rjuh: pod telo položite brisačo, roke in igračke lahko umijete, če uporabljate tampone ali menstrualno skodelico, stimulirajte le zunanje dele spolovil ali se zabavajte pod prho. V tem primeru bo vsakršna skrb resnično odveč.