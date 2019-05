Spogledovanje rado preraste v kaj več

Spogledovanje marsikomu dvigne samozavest in izboljša samopodobo, pa vendar ima meje. Hitro lahko preraste v kaj več. Iščete čustveno podporo Dokler se nedolžno šalite ob jutranji kavi, se verjetno res ne dogaja nič posebnega, ko pa začnete v osebi, s katero se spogledujete, iskati čustveno podporo, se stvari spremenijo. Takrat začnete pričakovati, da vas bo ta oseba še bolj razumela, sprejela, podprla in vzljubila, pa če si to priznate ali ne. Če imate partnerja, ki bi moral biti prvi, s katerim bi to delili, imate lahko težavo. Partnerju prikrivate dejstva Vsi klepetamo o ljudeh okoli sebe, pa vendar. Če nekoga kar naprej omenjamo, pomeni, da nam ta oseba pomeni nekaj več, preveč, morda celo toliko, da jo pred partnerjem prenehamo omenjati, vsekakor pa mu ne povemo več za srečanja, zaupne pogovore, skrivnosti, šale, ki jih delimo s tretjo osebo. Razkrivate intimo Ko nekomu razkrivate intimne podrobnosti in skrivnosti o sebi, prestopate meje spogledovanja, tudi če se med vama ne zgodi nič fizičnega. Gre za čustveno povezanost, ki je lahko celo močnejša od tiste, ki jo imate s partnerjem, pravzaprav tudi za čustveno nezvestobo. Zgradili ste svoj svet Z osebo, za katero sicer mislite, da se z njo nedolžno spogledujete, ste ustvarili svoj svet, ki ga ne razume nihče drug razen vaju. Smejete se šalam, ki jih poznata le vidva, govorite v šifrah in prispodobah, kar je lahko nenavadno že v družbi prijateljev, kaj šele partnerja. Gre za prestopanje meje, ki nima nobene zveze z osebno svobodo. Iščete izgovore Nenehno iskanje izgovorov, da ste lahko z nekom v družbi ali njegovi bližini, je znak, da se v osebo zaljubljate, ne da se z njo spogledujete. Stvari vam uhajajo iz rok Pogosto vam uide dotik, včasih bolj, drugič manj naključen in prijateljski, komplimente trosite kot nič, morda ste svojo simpatijo že poljubili, in kaj sedaj? Čas je, da si priznate, da gre za več kot flirt.