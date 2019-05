Deset znakov, da ni zaljubljen, temveč vas samo izkorišča

Z nekom se sestajate, a vam ni povsem jasno, kakšen je status vajine zveze. Vi ga imate radi in v mislih načrtujete skupno prihodnost. Kaj pa on? Je res zaljubljen ali se z vami samo zabava? V kolikor počne sledeče, vam odgovor na to vprašanje ne bo všeč. Kateri so znaki, da vas samo izkorišča? Nikoli nima časa Če bi bil zaljubljen, bi želel z vami preživeti vsak prosti trenutek. Žal temu ni tako. Kajti on je vedno zaposlen. Ali v telovadnici. Ali s prijatelji. Še tedaj, ko se sestaneta, se mu vselej mudi. Verjemite, če bi čutil tako kot vi, bi vedno našel čas za vas. Ni vas predstavil družini in prijateljem Čeprav se sestajata že več mesecev. V kolikor bi imel resne namene, bi spoznali ljudi, ki so v njegovem življenju pomembni. Ne odpre se vam Zato ne veste prav veliko o njegovi preteklosti, težavah ter ne o načrtih za prihodnost. Ne kaže vam ravno najbolje. Vedno vi načrtujete srečanja Niti toliko ni, da bi se potrudil in organiziral vsaj kakšen zmenek. Kajti zanj vajina zveza ni tako pomembna, da bi se mu bilo vredno truditi zanjo. Pošilja vam kratka sporočila, nikoli pa vas ne pokliče Seveda, saj lažje se je skrivati za napisanimi kot za izrečenimi besedami in on to dobro ve. Zato vam pošilja le sporočila (pa še ta redko), da bi vas poklical pa sploh ne pomisli. Ne vključuje vas v načrte za prihodnost Kadar vam pripoveduje, kaj namerava v prihodnosti, vas sploh ne omenja. To je en najočitnejših znakov, da vas v njegovi ni. Ohranja stik z bivšim dekletom Še ena velika rdeča zastava: redno je z njo v stiku. Pravi sicer, da sta le prijatelja, a v resnici je najbrž še ni prebolel, vi pa ste zanj dekle za tolažbo. V javnosti nikoli ne pokaže naklonjenosti Nekaterim pač ni do tega, da bi se poljubljali ali objemali v javnosti in to je povsem sprejemljivo. A če vas nikoli ne prime niti za roko ali objame čez ramena, zagotovo nima resnih namenov. Pogosto odpoveduje načrte Ker mu je čisto vseeno, kako se ob tem počutite vi. Prav tako mu je vseeno da vas bo, ko bo resnica prišla na dan, prizadel. Ker vas ne ljubi. Ne potrudi se, da bi vas spoznal Zaslužite si spoštovanje. Zaslužite si občutek, da ste pomembni in da vas nekdo, s katerim se sestajate, želi čim bolje spoznati. Če vas on nikoli nič ne vpraša in vas ne posluša, kaj mu pripovedujete, tisti, ki ste z njim, zagotovo ni pravi. Zaslužite si boljšega.