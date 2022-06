Najprej je bila misel nanj šokantna, nato se je zgodil preobrat, zdaj je velikokrat standard in del repertoarja v spalnici ter nepogrešljiv prizor v filmih za odrasle. Govorimo o analnem seksu.

»Čeprav ga ne spremlja več toliko tabujev kot nekoč in se zdi, da se mu predajajo vsi, ni tako,« je prepričan psihoanalitik in raziskovalec Paul Joannides, na katerega dela se opirajo mnoge medicinske šole v Združenih državah Amerike.

Številni minusi

»Obstajajo številna tveganja, ki jih s seboj prinaša analni seks,« je prepričana ginekologinja in porodničarka Lauren F. Streicher, direktorica Centra za seksualno medicino na univerzi Northwestern. »Mora nam biti jasno, da anus ni ustvarjen za seks. To naj bi bila enosmerna pot. Vagina je elastična, njena sluznica izloča naravni lubrikant, prilagojena je temu, da se ob penetraciji razširi. Rektalno tkivo je na drugi strani tanjše, manj elastično, zato obstaja večje tveganje, da bi se med penetracijo poškodovalo.« Poškodbe, naj bodo še tako drobne, pomenijo večjo verjetnost za okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi. Zlasti kadar je takšen seks pogosto na dnevnem redu. Analna klamidija, gonoreja in okužba z virusom HIV so najpogosteje posledice tovrstnega intimnega akta.

»Odstotek z virusom HIV okuženih heteroseksualnih moških je mnogo manjši kot odstotek homoseksualnih pripadnikov močnejšega spola. HPV se največkrat prenaša na ta način, večje je tudi tveganje za analne bradavice in raka,« še pojasnjuje Streicherjeva.

Zaprtje in inkontinenca

Raziskava univerze Northwestern je pokazala še, da imajo ženske, ki redno prakticirajo analni seks, pogosteje težave s praznjenjem črevesja, uriniranjem in fekalno inkontinenco.

Previdnost na prvem mestu

Seveda vse to ne pomeni, da se morate tej obliki spolnosti, če jo imate radi, odpovedati. Dobro pa se je zavedati tveganj, ki jih prinaša, in predvsem uporabljati kondom ter ga zamenjati vsakič, ko z analne penetracije preidete na vaginalno.