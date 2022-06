Vse bolj zanimivi okusi piva: celo s konopljo ali rdečo peso (FOTO)

Kako vemo, da vstopamo v poletje? Tudi tako, da je na sporedu vse več dogodkov, povezanih s pivskimi okusi. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v teh dneh opravila ocenjevanje vzorcev piva in nagradila 21 piv odlične kakovosti. Med nagrajenimi so se znašli zanimivi okusi, tudi ingverjevo, takšno z mangom in zeleno, celo pripravljeno s konopljo.

Kot je ob ocenjevanju poudarila direktorica zbornice Tatjana Zagorc, je senzorično ocenjevanje piva pomembna dejavnost, »s pomočjo katere želimo prispevati k promociji in izpostavitvi piv odlične kakovosti ter s tem k razvoju sektorja pivovarstva. Hkrati želimo pomembno prispevati k širitvi znanja v sektorju in k večji ozaveščenosti potrošnikov, da nagrajene izdelke poiščejo na trgovinskih policah.«

Če omenimo Škofjo Loko in pivo, ne moremo mimo Davorja in njegovega očeta, legendarnega Cirila Gantarja. FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Zapomnljive okuse smo te dni ujeli tudi v Škofji Loki, kjer je bil pri Rdeči ostrigi sklepni del ekipnega tekmovanja domačih pivovarjev Ol in. Vsaka od ekip domačih pivovarjev – in teh je bilo dober ducat – je imela za mentorja eno od craft pivovarn, med slovenskimi ljubitelji kuhanja piva pa sta se sukali še dve ekipi iz Splita.

»Tudi na Hrvaškem je pivovarska scena v vzponu,« sta pojasnila Diano Jurić in Pave Serement iz splitske pivovarne Tab B, ki deluje že štiri leta. Takole ju je dopolnila someščanka Ivana Miš, ki se ljubiteljsko, in to kar v stanovanju, ukvarja z varjenjem piva: »Je pa res, da le malo žensk vari pivo – na Hrvaškem bi nas lahko prešteli na prste ene roke.« Kot rečeno smo ujeli zanimive okuse, saj se je pivo družilo z višnjami, čilijem, rdečo peso in še čim.

Jutri bosta v Festivalni dvorani dve okušanji piv, na vsakem bo 72 različnih vzorcev!

Če se zdaj ozremo še k prihajajočemu koncu tedna: danes in jutri, 3. in 4. junija, bodo v radovljiškem parku Okusi piva, na katerih se bo predstavilo enajst craft pivovarjev iz vse Slovenije, tu bodo nekateri ponudniki kulinaričnih dobrot Okusi Radol'ce. Nič manj živahno ne bo v prestolnici, kjer se obeta premierni teden kraft pivovarjev, imenovan Ljubljana Kraft Beer Week. V več barih in tudi v pivnici ob Pivovarni Tektonik bo gostovalo okoli 70 okusov. Vrhunec dogajanja bo jutri, v soboto, ko bosta popoldne v Festivalni dvorani dve okušanji piv, na vsakem se bo zbralo 72 vzorcev.

Barvo in okus so mu narekovale višnje!