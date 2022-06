Vinska fontana praznuje: danes zabava ob prvi obletnici delovanja

To nedeljo od 14. ure bo živahno med vinorodnimi kapelskimi griči nad Radenci. Tamkajšnja Vinska fontana Kapela namreč praznuje prvi rojstni dan in upraviteljica Katja Ilijevec, donedavna vinska kraljica Radgonsko-Kapelskih goric, pripravlja zanimivo praznovanje.

Ne bo manjkalo prleške gibanice in tünke.

»Čas hitro leti in tako se zelo veselimo, da se bliža prva obletnica Vinske fontane Kapela, ki jo želimo praznovati skupaj z našimi zvestimi gosti. Vsi nam se lahko pridružijo v nedeljo, 19. junija, od 14. ure. Nazdravili bomo z vrhunskimi lokalnimi vini in se spomnili vseh trenutkov, ki smo jih doživeli v prvem letu. Pridružite se nam na prvi obletnici Vinske fontane Kapela, ko nas čaka nepozabna zabava. Žejni in lačni vsekakor ne bomo! Poleg naše redne ponudbe bo s stojnico prisotna Butična čevapčičarna. Seveda ne bo manjkalo prleške gibanice in tünke ter drugih lokalnih dobrot,« nam je povedala podjetna Katja. Iz Prlekije prihaja tudi ansambel, ki bo zabaval goste – Pivski bratje.