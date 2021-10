Solata z medenim prelivom

Za 4 osebe:

12 dag motovilca

12 dag kozjega sira

20 dag jagod

0,3 dl jabolčnega kisa

0,5 dl oljčnega olja

4 dag lipovega medu

1 dag zelenega popra iz slanice

sol

Očiščeni oprani motovilec zložimo na servirno posodo. Kozji sir narežemo na drobne kocke in ga porazdelimo na motovilec. Oprane in očiščene jagode narežemo na četrtinke oziroma kocke in dodamo solati. Pikantni medeni preliv pripravimo iz kisa, olja, soli, medu in grobo sesekljanega zelenega popra iz slanice. Vse sestavine za preliv dobro umešamo in pokapamo po solati, tik preden jo postrežemo.