Silva Potočnik: ješprenj

Za 4 osebe:

4 pesti ješprenja

4 srednje veliki krompirji

200 g kuhanega fižola

1 žlica zaseke

slanina za okus (50 g)

2 domači klobasi

1 rumen korenček

1 rdeč korenček

1 por

​1 srednje velika čebula

1 rdeča paprika

1 manjša koleraba

1 žlica doma posušene zelenjave (majaron, česen, čebula, peteršilj, bazilika, zelena)

​sol po okusu

Fižol skuhamo v enem loncu, v drugem pa krompir, olupljen in narezan na kocke.

​V večji lonec damo zaseko, na drobno narezano slanino, na kockice narezano vso zelenjavo in ješprenj. »Ješprenja čez noč ne namakamo, kajti lahko se nam zgodi, da se bo skisal. Raje ga namočimo uro pred kuhanjem ali pa ga zgolj speremo,« svetuje Silva Potočnik.

Zalijemo z vodo in zavremo, potem pa zmanjšamo ogenj, da ješprenj nežno brbota.

​Kuhamo vsaj pol ure, potem v lonec dodamo še kuhan fižol in krompir, klobase, narezane na kolute, in doma posušeno zelenjavo. Na zmernem ognju kuhamo še kakšnih 15 minut.

​Poskusimo in po potrebi dosolimo.

Še en nasvet kuharice tega tedna: »Tisti, ki ne jedo mesa, naj se ognejo zaseki in klobasi. Namesto zaseke lahko uporabite malo olja ali kokosove maščobe.«

Kuham domače stvari,« je povedalana delavnici, ki jo je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske konec minulega tedna pripravila v sodelovanju z Društvom žensk z dežele Občine Radovljica. »Podobne delavnice pripravljamo tudi na Jesenicah in v Kranjski Gori. Namen priprave teh kuharskih delavnic je raziskovanje prehrambne dediščine in izmenjava znanja med generacijami, a žal je mlada generacija tista, ki kar nekako ne pride na omenjene dogodke. Ravno njim bi radi pokazali, da so takšne jedi, ki so jih kuhali že naši predniki, poceni in enostavne za pripravo. Takšne jedi je enostavno narediti, a žal mlajši generaciji primanjkuje znanja,« je nekaj besed o kuharskih delavnicah, ki se vrstijo na Gorenjskem, nanizaliz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Tokrat je po ješprenju dišalo na ekološki kmetiji Porta, ki stoji sredi Ovsiš pri Podnartu, Silva Potočnik pa je med kuhanjem večkrat poudarila: »Za to, da bo ješprenj dobrega okusa, je pomembno, da so vse sestavine domače.«