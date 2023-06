Recept: kandirani ingver

Za 4 osebe:

200 g svežega ingverja

120 g sladkorja

sladkor v prahu

voda

Ingver dobro operemo in damo v lonec z vodo. Zavremo in kuhamo približno 15 minut. Ohladimo in olupimo ter narežemo na kocke. Sladkor stresemo v drugo kozico, zalijemo z vodo in mešamo, dokler se ne raztopi. Segrejemo do vrelišča in med mešanjem kuhamo približno 15 minut oziroma dokler ne nastane gladki sirup. Dodamo na kocke narezan ingver, dobro premešamo in na čisto majhnem ognju kuhamo še 10 minut, vmes večkrat premešamo. Ko ingver popije ves sirup, ga stresemo na pladenj, ki smo ga pokrili s papirjem za peko. Pustimo, da se ohladi, potresemo s sladkorjem v prahu in premešamo. Hranimo v dobro zaprti škatli ali kozarcu.