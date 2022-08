Recept: brezmesna enolončnica

Za 4 osebe:

150 g sojinih koščkov, 2 čebuli, 4 stroki česna, 2 korenčka, 1 bučka, 250 g šampinjonov, 1 skodelica paradižnikove omake, lovorov list, kumina, bazilika, timijan, čili, sol, poper, olje, svež peteršilj

Sojine koščke skuhamo po navodilih, odcedimo in ožamemo. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, bučko in korenje očistimo in narežemo na kocke. Gobe očistimo in narežemo na lističe. V kozici segrejemo olje in na njem zarumenimo čebulo, dodamo česen in dušimo še minuto ali dve. Dodamo korenje in sojino meso, premešamo in dušimo nekaj minut. Zalijemo s paradižnikovo omako, dodamo gobe, lovorov list, kumino, baziliko in timijan ter solimo in popramo. Zavremo, po potrebi dodamo malo vode in kuhamo deset minut. Dodamo še bučke in kuhamo še dobrih pet minut. Preden postrežemo, potresemo s sesekljanim peteršiljem.