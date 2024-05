Temu organu modra svetloba zelo škoduje

Sončne pege, globoke gube in suha koža so le nekateri od kazalnikov našega staranja. Kaj vse nam koža sporoča oziroma kako lahko predvidimo, kako hitro se nam bo starost izpisala na obrazu?

Vsakdo se stara različno, napake iz mladosti pa bomo ob prestopu v zrela leta nedvomno začeli plačevati vsi. Prav tako bomo nagrajeni tisti, ki smo zgledno skrbeli tudi za največji organ. Kdor si je redno prizadeval za kakovosten spanec, telovadil, se izogibal stresu in kajenju ter uporabljal kremo s sončnim faktorjem, se lahko nadeja mladostnega videza tudi v poznejši dobi, kdor pa je zanemarjal zdravje in nego, se bo moral sprijazniti s posledicami.

Bleda koža je tako rekoč nedotaknjena in dokazuje, da smo jo skrbno varovali pred zunanjimi vplivi. FOTO: Victor_69/Getty Images

Da smo za kožo dobro skrbeli, lahko ugotovimo ob drobnih poškodbah, denimo urezninah: če se hitro celi in obnavlja ter si kmalu povrne zdrav videz, smo na dobri poti. Poškodbe so pri zdravi in mladostni koži tudi redkejše, saj je vlažna in elastična, pri tem pa ji lahko pomagamo tudi z zadostnim vnosom beljakovin, med katerimi kraljuje kolagen.

Bledo ni slabo!

Okrogel obraz, ki ni povešen in ohranja obliko, morda koga jezi, a nekaj maščobne podlage nam pri staranju pride še kako prav. Če skrbimo za kožo, bo ta ostala napeta, oblika pa še naprej okrogla in mladostna. Tudi tu nam pomaga kolagen, ki ohranja elastičnost in pomaga preprečevati staranje.

Kajenje škoduje vsem organom v telesu, pred njim ni varna niti koža. FOTO: Master1305/Getty Images

Bleda koža morda koga moti, a v resnici je potemnela, pegasta in neenakomerna polt tista, ki izdaja leta. Bleda je tako rekoč nedotaknjena in dokazuje, da smo kožo skrbno varovali pred zunanjimi vplivi. Strokovnjaki zadnje čase vse bolj opozarjajo tudi na modro svetlobo, ki jo oddajajo zasloni; ne le da škoduje našim očem in nam krati spanec, dolgotrajno in pogosto izpostavljanje lahko vpliva tudi na barvo polti in pospešuje staranje.

Kajenje škoduje vsem organom v telesu, pred njim pa ni varna niti koža: izsušuje jo, povzroča neenakomerno pigmentacijo, odvzema elastičnost in pospešuje nastanek globokih gub. Poleg tega je krivo za porumenele nohte in kožo okoli njih, da ne govorimo o porumenelih zobeh, zaradi česar smo prav tako videti starejši.