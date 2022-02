Pripravimo vrhunski zrezek: nekaj osnovnih napotkov

Ste tudi vi pri svojem mesarju opazili, da ima na policah zadnje čase rezerviran poseben prostorček, namenjen zorjenim kosom govejega mesa? Te smo pri lokalnem ponudniku našli tudi mi, zato smo se podali po odgovore na vprašanje, kako se lotiti priprave takega izbranega kosa. In ugotovili, da se nam priprave ni treba prav nič bati, le nekaterih osnovnih pravil se je priporočljivo držati.

Za začetek pa podatek, ki so ga ravno te dni objavili na portalu Naša super hrana pod okriljem ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V pogovoru Peter Poljanič, predsednik uprave Skupine Panvita, na vprašanje, kako je epidemija vplivala na navade potrošnikov, pojasni: »Epidemija je potrošnike predvsem spodbudila k uživanju sezonskih in lokalnih izdelkov, kar je dobro. V času koronakrize je mogoče opaziti rast prodaje mesa in mesnih izdelkov, ki jih je enostavno pripraviti doma, in upad prodaje posebnih kosov mesa, ki se uporabljajo predvsem v gostinstvu.«

Tako zorjeni zrezek na žaru (dry aged steak) v restavraciji Šunkarne Kodila pripravi chef Daniel Sukić. FOTO: Špela Ankele

Rastoči trend uživanja sezonskih lokalnih izdelkov lahko opazimo tudi na spletu, saj so se na družabnem omrežju facebook ob začetku tega spremenjenega obdobja oblikovale skupine, ki združujejo lokalne kmetovalce in potrošnike. Te skupine, oblikovane v posameznih delih Slovenije, so postale nekakšne spletne tržnice, prek katerih kmetovalci iščejo neposredni stik s potrošniki. In če je med novim obdobjem upadala prodaja posebnih kosov mesa, namenjenih gostinstvu, so na drugi strani spretni ljubiteljski kuharji iskali rešitve, ki bi jih v domači kuhinji pripeljale do popolnega zrezka, ki mu rečemo tudi steak.

Pred peko naj vsaj eno uro počaka na sobni temperaturi.

Ko smo se lotili raziskovanja, kako tak kos mesa pripravimo, smo torej prišli do osnovnih napotkov. Najprej: meso naj vsaj eno uro počaka na sobni temperaturi, preden ga spečemo v ravno prav ogreti ponvi. Potem: mesa med obračanjem ne špikamo z vilicami, ampak zrezek previdno obrnemo, ne da bi zabodli vanj. In tretjič: po peki naj meso kakih deset minut počiva, preden ga začnemo rezati.

Kaj pa sol? Tu so mnenja deljena: nekateri prisegajo, da je treba meso soliti vsaj eno uro pred pečenjem, drugi solijo tik pred pečenjem, tretji, ko je meso že pečeno, nekaterim pa se zdi pametno soliti, ko zrezek med pečenjem obrnemo na drugo stran.