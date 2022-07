Prijetne poletne sladice

Poletje je tisti letni čas, ko se nam zaradi vročine ne ljubi še dodatno ogrevati kuhinje z uporabo pečice pa tudi za štedilnikom se nam ne da prav dolgo dežurati, sploh če smo na dopustu. Zato smo se poigrali z mislijo, katere sladice lahko pripravimo, in izbrskali nekaj res zanimivih.

Domače sladoledne lučke so pravi hit, saj jih otroci naravnost obožujejo! Foto: Sonja Ravbar

Najprej: sladoled! Če imate strojček za pripravo sladoleda in ga poleti izvlečete iz kota kuhinjske omarice, bržčas obvladate nekaj preverjenih receptov. Bližnjica do domačega sladoleda so modelčki za lučke, ki jih lahko napolnimo tako s sadnimi kot z mlečnimi kombinacijami. Če strojčka ali modelčkov nimate, lahko kupljeni sladoledni okus začinite po svoje, obilno ga okrasite s poletnim, lokalno pridelanim sezonskim sadjem, denimo z malinami. Z malo truda bo nastala prava sadna kupa, ki bo zagotovo vse navdušila.

Tudi sezonsko sadje lahko takole postrežemo. Foto: Špela Ankele

Potem: sladice v kozarčkih. Saj se še spomnite trenda, ki je pred kakšnim desetletjem osvajal tako poklicne kuharje kot domače kuhinje? Nekako se je vse streglo v kozarčkih, kjer so nam znali postreči celo predjed, načelo tovrstne postrežbe pa je veljalo predvsem za sladice. Ob tem smo se spomnili še nečesa – ste že slišali za trifle? Ta sladica je priljubljena predvsem v Veliki Britaniji, pripravijo pa jo tako, da v večjo prozorno skledo (dobra bo tudi taka, v kateri sicer pripravljamo solato) naložimo različne plasti, nato pa med jedce razdelimo kar z veliko žlico, pri čemer pazimo, da zajamemo vse plasti. Na Otoku je ta sladica tako priljubljena, da kraljici za vsako okroglo obletnico vladanja pripravijo jubilejni trifle. Na izbor se prijavi na tisoče ljubiteljskih kuharjev, potem pa komisija izbere najboljši recept. Letos, ko Elizabeta II. slavi 70 let kraljevanja na prestolu, kar je najdlje od katerega koli drugega vladarja, je zmago na odmevnem natečaju osvojila Jemma Melvin iz okolice Liverpoola, ki je v eno združila limonovo rulado, preplet pomaranč in mandarin ter mandljeve piškote, amarette.

Poletje je čas za sladice v kozarčkih, trifle, šarlote in seveda sladoled!

Podobno sladico, imenovano šarlota, poznamo tudi ponekod v Sloveniji. Pripravimo jo tako, da rulado narežemo na kose in jih razporedimo na notranje stene večje posode, nato pa notranjost posode napolnimo z nadevom. Ko se strdi, jed prekucnemo na večji krožnik in razrežemo kot torto.