Perutničke na žaru

Za 4 osebe:

1 kg piščančjih perutničk

1 skodelica riža

1 čebula

3 stroki česna

2 rdeči papriki

1 noževa konica čilija

1 šopek mlade špinače

ingver, kurkuma

sol, poper, oljčno olje

1 melona

Perutničke natremo z oljem in soljo in jih pustimo nekaj časa stati. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo. Papriko očistimo in narežemo na koščke, špinačo operemo in osušimo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo papriko, premešamo in dušimo nekaj minut. Dodamo riž, premešamo in dušimo, da postekleni. Zalijemo s skodelico vode in zavremo. Solimo, popramo ter dodamo čili, ingver in kurkumo. Ko tekočina povre, dolijemo še eno skodelico vode. Kuhamo, dokler se riž skoraj povsem ne zmehča. Dodamo špinačo, po potrebi dolijemo še malo vode in premešamo. Kratko prevremo in odstavimo.

Medtem ko se riž kuha, na žaru ali v ponvi spečemo perutničke. Melono prerežemo, izdolbemo in narežemo na koščke.

Meso na žaru ni le jed za piknik, pripravimo ga lahko tudi v domači kuhinji. Če nimamo ustreznih pripomočkov, lahko piščanca in drugo meso spečemo v ponvi in ga postrežemo kot z žara. Običajno s kruhom in obiljem sveže zelenjave, tokrat pa smo mu dodali zelenjavni riž z nekoliko eksotičnim okusom ingverja in kurkume.Da bo jed res posebna, pa namesto sveže okisane solate ponudimo na kocke narezano melono. Čeprav sta meso in riž topla, naj bo dobro ohlajena, vsaj nekaj ur naj bo v hladilniku.