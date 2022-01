Oljčno olje, ki ima svoj DNK

Monte Rosso je posestvo v severozahodnem delu Istre, v kraju Crveni vrh, nedaleč od Savudrije. Na 65 hektarjev velikem posestvu, ki je bilo sprva neobdelano, imata gorenjska poslovna partnerja Davor Dubokovič in Uroš Gorjanc od leta 2010 zasajene vinograde malvazije in montepulciana ter češnjeva in figova drevesa, mandljevce in 14.000 oljk različnih sort. Med njimi so tudi oljke zelo cenjene istrske belice, katerih plodovi so pod taktirko Sandija Babiča iz Oljarne Babič dali prav posebno oljčno olje.

Želeli so presežek

Kot je uvodoma pojasnil Davor Dubokovič, pod imenom Monte Rosso nastajajo različni segmenti oljčnih olj: tu so olja z oznako Istra, tista z napisom premium in še olja, ki spadajo v grand selection. Zdaj se jim je pridružilo še ekstra deviško oljčno olje grand selection platinum, saj je slovenska ekipa, ki ima posestvo v hrvaškem delu Istre, že nekaj časa nameravala narediti presežek.

Z jedmi, v katere je vključil oljčno olje, je nov izdelek s posestva Monte Rosso na pot pospremil chef Igor Jagodic (Restavracija Strelec). FOTO: Nejc Pernek

»Cena nas ni zanimala, gledali smo le na kakovost. Odločili smo se, da naredimo olje zgolj iz sorte istrska belica, izdelek pa je na kemijski analizi dosegel superioren rezultat,« je pojasnil Davor Dubokovič in dodal, da olja iz omenjene sorte v sebi nosijo veliko grenkobe in pikantnosti. A v Monte Rossu so iskali (in tudi našli) predvsem okus artičoke in radiča, listov paradižnika in zelenih paradižnikov. To so dosegli tudi z zgodnjim obiranjem oljk – obrane so bile konec septembra.

Čistost, sledljivost

In zakaj so se odločili, da novemu oljčnemu olju, ki namerava kmalu odpotovati na različna ocenjevanja, izdelajo profil DNK? Kot je povedal Davor Dubokovič, ta profil zagotavlja »čistost, sledljivost in neoporečnost.«

Ekstra deviško oljčno olje Monte Rosso grand selection platinum FOTO: Nejc Pernek

Če gremo še malo v številke: ob polnitvi je ekstra deviško oljčno olje grand selection platinum vsebovalo več kot 1000 mg/kg polifenolov, kar je občutno več, kot jih vsebujejo preostala ekstra deviška oljčna olja. Novo tekoče zlato s posestva Monte Rosso je pripravljeno v omejeni izdaji, kajti na voljo je zgolj 600 oštevilčenih pollitrskih stekleničk. Cena vsake je 50 evrov.

V seriji je 600 oštevilčenih pollitrskih stekleničk.

Oljčno olje grand selection platinum ni namenjeno za kuhanje, temveč predvsem za zaključevanje okusov in dopolnjevanje hrane, ko je ta že na krožniku. Lepo se ujame z izbranimi kozjimi siri, steaki in tudi z ribjimi okusi.