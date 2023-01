Koristi srcu in očem

Hruške so sladke, sočne in blagega okusa pa še zdrave povrhu, so odličen vir prehranskih vlaknin, vsebujejo vitamine A, B1, B2, C in E, folno kislino, kar je zlasti koristno za nosečnice in ženske, ki nosečnost načrtujejo, in niacin, baker, fosfor in kalij, tudi magnezij, mangan, kalcij in železo.

Hruške imajo visoko vsebnost vode, zaradi česar so hitro prebavljive. Čeprav so prehranske vlaknine pomembne za zdravje prebavnega trakta pa tudi srčno-žilnega sistema, jih večina ne zaužije niti polovice priporočene količine. Že z eno hruško na dan si bomo zagotovili petino potrebnih vlaknin, zato jo le vključite v dnevni jedilnik; hruške ugodno delujejo na prebavo, z rednim uživanjem bomo preprečevali zaprtje, saj pektin deluje rahlo odvajalno (ko pojemo hruške, se ne napijmo vode, da ne bi sprožili driske), ublažili občutek napihnjenosti in spodbudili delovanje črevesja. Obenem bodo očistile organizem, nas za dlje nasitile in preskrbele z zdravo energijo, saj so bogat vir glukoze in fruktoze.

Vlaknine koristijo prebavi in nižajo raven slabega holesterola v krvi.

Zaradi flavonoidov so odličen borec proti diabetesu, ugodno vplivajo na raven sladkorja v krvi, varujejo srce in ožilje, nižajo raven slabega holesterola. Nedavne raziskave kažejo, da lahko uživanje hrušk pomaga krepiti imunski sistem, poleg tega ugodno vplivajo na blaženje vnetnih procesov v telesu, za kar je odgovoren antioksidant kvercetin, ki ga je največ v olupku, zato hrušk ne lupimo, če lahko, kupimo ekološko pridelane, v vsakem primeru pa jih dobro operemo; kvercetin niža tudi dejavnike tveganja nastanka visokega krvnega tlaka in povišanega holesterola, preprečeval naj bi tveganje nastanka možganske kapi. Hruške so bogate z betakarotenom, močnim antioksidantom, ki je pomemben za zaščito kože in njeno normalno delovanje, prav tako sluznice. Celo pred makularno degeneracijo varuje uživanje hrušk, tri na dan naj bi zaužili, in osteoporozo, saj vsebujejo bor.