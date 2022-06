Jedi iz mesta narcis in hokeja na sodoben način

Katere so tiste jedi, ki so značilne za Jesenice? To so se pod okriljem projekta KUHAM DOMAče vprašali na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Tako je v sodelovanju s tamkajšnjo občino, z Gorenjesavskim muzejem ter s šestimi jeseniškimi gostilnami najprej nastala knjižica, zapolnjena z jedmi, značilnimi za mesto narcis in hokeja, zdaj pa so na Jesenicah priljubljene jedi s pomočjo inovativne mlade kuharice Jerice Klinar predstavili še v okusni, sodobni obliki. Točneje: Klinarjeva, ki je sicer zaposlena v restavraciji blejskega Hotela Triglav, doma pa je z Jesenic, je posodobila vrsto jedi in jih postregla tako, da so ustrezale pravilom ulične prehrane. In to še ni vse: recepte je predstavila jeseniškim šolarjem, ki so jih z veseljem preizkusili.

Nadarjena mlada kuharica Jerica Klinar in Ambrož Černe, ki pod okriljem razvojne agencije vodi s kulinariko povezane projekte. FOTO: Nik Bertoncelj

Takole je ulične jedi po jeseniško opisal Ambrož Černe, ki na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske skrbi tudi za okusne dogodke: »Iz obstoječih jedilnikov Delavska malca je Jerica Klinar šest jedi rekostruirala v obliko, ki ustreza ulični prehrani. Spet smo se povezali s tremi jeseniškimi gostinci: Restavracijo Kazina (gratiniran makaronflajš, pečene jabke, filane z orehi), Penzionom Pr' Betel (ričota oziroma ješprenj s kranjsko klobaso ter šmorn s čežano, rozinami in karamelo) ter Gostilno in pizzerijo Turist (zelenjavna mineštra s cmočki, zraven pa še ajmoht z ajdovimi žganci).«

Jerica Klinar je šest jedi rekostruirala v obliko, ki ustreza ulični prehrani.

Domačinom so jih ponudili na treh stojnicah v sklopu letošnje prireditve Parada učenja, ki jo vsako leto na Jesenicah organizira Ljudska univerza Jesenice. Prav vse jedi so navdušile domačine; ti so ob pokušanju makaronflajša ali pečenih jabolk obujali spomine na lepe stare čase kot tudi na kuhinjo babic.

Gostom je stregel tudi legendarni jeseniški gostinec Alojz Janc, ki z ženo Meto vodi Restavracijo Kazina. FOTO: Nik Bertoncelj

Morda še to: pod naslovom KUHAM DOMAče so lani potekale kuharske delavnice, ki so jih največkrat vodile izkušene gospodinje, letos pa se je niz usmeril proti restavracijam, saj dobro obiskane brezplačne tečaje kuhanja zdaj vodijo kuharski mojstri. Tako je Dejan Trkulja, chef v hotelu Triangel Boutique (Gozd - Martuljek), ravno te dni pokazal, kako pripravi ajdove krape s skuto in hruško.