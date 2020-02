Recept za skutno pita

Za 4 osebe:

125 g moke

70 g masla

70 g sladkorja

2 jajci

1 limona

370 g skute

1 dcl kisle smetane

1 vaniljev sladkor

1 žlica jedilnega škroba

sol



V skledo stresemo moko, 20 g sladkorja, ščep soli, maslo in en rumenjak. Zgnetemo v gladko testo in pustimo počivati v hladilniku eno uro. Limono operemo, naribamo lupino in iztisnemo sok. Iz beljakov stepemo sneg. Rumenjak penasto umešamo s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Skuto gladko razmešamo z limoninim sokom, lupino in kislo smetano ter zmešamo z jajci. Na koncu previdno vmešamo sneg. Testo razvaljamo na pomokani podlagi in ga položimo v tortni model, tako da so robovi privzdignjeni, nanj nadevamo skutno maso in pogladimo. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj 50 minut. Okrasimo s sadjem.

Kolači, pite in torte iz skute so zelo priljubljeni. Tovrstni posladki so pripravljeni hitro, tako da jih lahko spečemo tudi, ko nas popade nenadna želja po sladkem ali dobimo nenapovedane obiske. Količino sladkorja prilagajamo, lahko pa po istem receptu naredimo tudi slano pito, ki jo ponudimo toplo ali hladno, kot malico ali lahko večerjo, po želji postrežemo s skledo solate.