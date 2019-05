Pica z gobami

Za 4 osebe:



300 g moke

0,5 kocke kvasa

1 žlička soli

1 žlička sladkorja

1 žlica olja

1 žlička origana

voda

1 skodelica paradižnikove omake

1 skodelica mocarele

1 skodelica češnjevih paradižnikov

1 pest oliv

200 g šampinjonov

1 pest sveže rukole

nekaj listov sveže bazilike



Moko stresemo v skledo. V topli vodi raztopimo kvas, sladkor in sol. Zlijemo na moko, ki smo ji v sredini naredili luknjo, ter zgnetemo v mehko, voljno testo. V skledi zmešamo paradižnik, sol in origano. Testo razvaljamo in premažemo s paradižnikom. Potresemo z očiščenimi, na tanko narezani šampinjoni in na koščke narezano mocarelo ter damo v pečico, ki smo jo segreli na 250 stopinj. Pečemo približno 15 minut. Pet minut pred koncem potresemo z olivami in narezanim paradižnikom ter še zapečemo.

Pri klasični pici, kot jo poznamo pri nas, je testo obloženo s šunko, gobami in sirom, praviloma mocarelo. Na paradižniku, seveda. Prava pica naj ne bi bila po premeru večja od 30 centimetrov, a pravila si lahko vsak prilagaja po svoje. Čar pice je ravno v tem, da jo naredimo po svojem okusu.Namig za otroško zabavo: pripravite testo in poljubne sestavine, otroci pa naj jo sami naložijo po svojih željah. Prav gotovo bodo navdušeni, pa še skrbeti vam ne bo treba, ali boste naredili tako, da bo za vse prav. Če nimamo modela za pico, jo spečemo v pravokotnem pekaču, nič za to.