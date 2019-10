FOTO: Nekdanji dirkač postaja ambasador briške rebule

Nova linija: Schumacher selection

Letina je zelo dobra



»Letos smo pridelali 6300 ton grozdja, kar je 15 odstotkov manj od povprečno pričakovanega letnega pridelka, ki znaša 7500 ton. Lani, ko so bile razmere v vseh pogledih izjemno ugodne, smo ga pridelali rekordnih 9540 ton. Vzrok letošnjega manjšega pridelka so nizke temperature v času cvetenja in junijska toča,« pojasnijo v Kleti Brda. Številkam enolog Darinko Ribolica doda še podatek o tem, da je kakovost grozdja, ki je dozorelo to jesen, zelo visoka:

»Vina letnika 2019 zaznamujejo izrazito zaznavna sadnost, zmerne kisline in alkoholi, zato obeta veliko.« Ko že omenjamo rebulo: vinogradniki v Brdih so bili ravno z njo letos najbolj zadovoljni. »Te smo pridelali količinsko največ, njena kakovost pa je bila izjemno visoka,« pojasnijo v Kleti Brda.



1 kg bučnega pireja iz buče maslenke (približno 1,5 kg buče)

500 g moka tip 500

100 g koruznega škroba

100 g parmezana

50 g rumenjaka

3 žlice oljčnega olja

sol

poper



Bučo očistimo, narežemo na kocke v velikosti 3x3 cm in jih zložimo na pekač. Bučne kocke pečemo v pečici 15 minut pri 180 stopinj Celzija in nato zmiksamo v gladek pire.



Bučni pire zmešamo z rumenjaki in tremi žlicami oljčnega olja. Solimo in popramo. Dodamo koruzni škrob, moko in nariban parmezan. Zamesimo v testo. S pomočjo dresirne vrečke nabrizgamo svaljke poljubne velikosti in oblikujemo njoke.

Približno 600 g jih uporabimo za pripravo jedi, preostale pa zložimo na pomokan pladenj in postavimo v zamrzovalnik. Popolnoma zamrznjene poberemo s pladnja in jih shranimo v vrečko ali posodico ter pustimo v zamrzovalniku za naslednjič.



Za 4 osebe:



600 g bučnih njokov

50 g masla

1 šopek svežega žajblja

2 žlici gorčice s semeni

200 g belega grozdja (brez pešk)

sol, poper



Bučne njoke kuhamo v vreli in rahlo osoljeni vodi toliko časa, da priplavajo na vrh.

Na ponvi raztopimo maslo, dodamo odcejene njoke in jih nežno opečemo.

Dodamo na polovico narezano grozdje, gorčico in drobno narezan žajbelj. Premešamo, da se sestavine med seboj dobro povežejo, po potrebi solimo in popramo ter takoj postrežemo.

Za polnejši okus lahko dodamo še nekaj kapljic bučnega olja ter bučna semena.

Trgatve gredo ob začetku oktobra že počasi h koncu. Ta teden, tik pred deževnimi dnevi, so v Kleti Brda pripravili posebno trgatev, na katero so povabili tudi nekdanjega voznika formule 1. Brat legendarnegaje Goriška brda obiskal že prej, tesna vez, ki jo je v zadnjih letih stkal s Kletjo Brda, pa se je začela zaradi – rebule.Mlajši od slavnih bratov je danes lastnik restavracije Schumachers v nemškem mestu Bergheim kakšnih 30 kilometrov od Kölna, v njej strežejo mediteransko hrano. Spletni viri povedo, da je zelo uglajena in šik.No, Ralf Schumacher, šestkratni zmagovalec v formuli 1, je zdaj poslovnež in ljubitelj gastronomije, obiski elitnih restavracij mu niso tuji. V eni od njih v avstrijskem Salzburgu ga je rebula iz Kleti Brda tako navdušila, da se je odločil obiskati kraje, od koder izvira to vino.»Že po prvih stikih ga je tako prevzela, da je predlagal poglobitev sodelovanja. Odlične izkušnje z rebulo pa so ga spodbudile, da je oblikoval lastno etiketo s svojim imenom. Že na drugem obisku je želel asortiman razširiti še na druga vina in nastala je blagovna znamka Schumacher selection,« o sodelovanju, ki se je seveda podaljšalo v povabilo na trgatev, pojasnijo v Kleti Brda.V zbirki s Schumacherjevim podpisom je zdaj že sedem vin, kajti Ralf je izbral klasično penino, sveži beli vini rebula in sauvignon blanc, chardonnay, zorjen v sodčkih barrique, lahkoten modri pinot, izrazit cabernet franc ter za konec še briško posebnost, pikolit, ki je tradicionalno desertno vino iz kleti.Hkrati so v Kleti Brda pojasnili, da so omenjena vina že odpotovala v izbrane restavracije, tudi takšne z Michelinovo zvezdico, ter na police vinotek v mondenih mestih, kot sta St. Tropez in St. Moritz.Na trgatev so v Klet Brda ta teden povabili tudi znanega slovenskega chefa. Ko je razmišljal, kaj pripraviti za tiste, ki so se podali med brajde, se je odločil za jesensko kreacijo: bučne njoke z žajbljem, grozdjem in gorčico. Bi jih radi pripravili tudi vi? Nič lažjega, kajti chef je za Okuse z veseljem zapisal recept! Špela Ankele