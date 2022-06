Starši, ki delajo od doma, s plaže ali kar s pivom v roki

Nedavna študija, ki sta jo izvedla Lonely Planet in platforma Fiverr kaže, da so se začeli pojavljati delavci kjerkoli (angl. Anywhere worker), ki so nekakšna nova vrsta digitalnih nomadov, ki namesto da bi bili vezani na prekarno delo, imajo redno zaposlitev, ki jim omogoča, da se nastanijo, kjer koli želijo. Med 1400 anketiranci 67 narodnosti se jih je 54 % opredelilo za delavce, ki delajo kjer koli - med njimi je bilo 70 % staršev, ki so na svoja potovanja vzeli tudi svoje otroke.

