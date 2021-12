Skrivnosti popolne manikure, ki bodo obdržale lak na nohtih dlje od vseh pričakovanj

Obstojnost UV-laka na vaših nohtih podaljšajte (tudi za več kot mesec dni) s pomočjo preverjenih nasvetov:

- Odločilni dejavnik za obstojnost laka na nohtih je pravilna predpriprava nohta za lakiranje. Pri predpripravi nohta bodite natančne in poskrbite, da bodo vaši pripomočki dobro očiščeni.

- Marsikdo ne ve, da je noht naravno masten, zato ga je treba za oprijem UV-laka popolnoma razmastiti. Za razmastitev nohta uporabljamo razmaščevalec (dehidrator), ki nohte ne samo očisti, ampak hkrati odstrani vso umazanijo.

- Tudi popolnoma razmaščen in očiščen noht še ne zagotavlja obstojnosti laka na naših nohtih. Optimalna podlaga, ki bo povezala naravni noht in UV-lak, je primer. Brez uporabe primerja pred prvim nanosom bo vaše delo praktično nično in lak na nohtih ne bo zdržal dlje kot nekaj ur.

- Med nanosom UV-izdelkov (izdelkov, ki se sušijo v lučki) bodite pozorni, da jih nanesete tudi na vrh nohta. S tem boste onemogočili dostop tekočin (npr. vode) do vašega naravnega nohta, kar bi posledično povzročilo odstopanje laka za nohte.

- Poskušajte nanesti UV-izdelke na celotno površino nohta, s čimer boste prav tako preprečili dostop tekočin do vašega naravnega nohta. Za čim bolj natančen nanos ob straneh in za nanos na obnohtno kožico uporabite tanek čopič.

- UV-izdelke nanašajte tanko. Če so UV-laki močno pigmentirani in dobro prekrivajo, zadostuje že en nanos barvnega laka.

- Uporabljajte kakovostne izdelke in ne kupujte izdelkov sumljivega izvora oz. izdelkov, ki ne vsebujejo seznama sestavin.

- Med lakiranjem poskrbite, da se z nohtom ničesar ne dotaknete ali ga ponesreči kam ne prislonite. Če se vam to zgodi, postopek manikure na tem nohtu ponovite.

- Med vstavljanjem roke v UV-lučko prav tako pazite, da se z nohti česa ne dotaknete (npr. vrha lučke). V lučko vstavite celotno roko – ne pozabite na palec. Če imate manjšo lučko, palec sušite posebej. Prsti naj bodo v lučki malo razširjeni, da lahko žarnice sušijo lak z vseh strani. Če držite prste skupaj, bo lak posušen samo z vrha nohta in bo ob straneh ostal najverjetneje neposušen.

- Ne sušite laka oz. ne držite rok v UV-lučki dlje, kot je treba, saj s tem obstojnosti laka ne podaljšate. Povprečna UV LED lučka potrebuje za sušenje enega sloja 30 sekund, lučka z višjim številom žarnic pa čas sušenja še bistveno skrajša. Več o lučkah in njihovih lastnostih si preberite tukaj.

- Po nanosu vseh UV-izdelkov ne pozabite očistiti nohtov s čistilom (cleanerjem) in nanesti olja za obnohtno kožico. Prav tako po končani manikuri priporočamo nanos hranljive kreme na celotno površino rok.

- Če ste začetnica, za boljše razumevanje postopka manikure večkrat preberite pisna navodila in si večkrat oglejte videoposnetek nanosa UV-laka.

SEMILAC

Če vas vsaj malo zanima UV gel manikura, ste zagotovo že slišali za blagovno znamko SEMILAC®.

V Evropi sodi SEMILAC® med vodilne blagovne znamke, saj njihove izdelke odlikujejo izredna kakovost, profesionalne formule, enakomerna pokrivnost, varnost in zanesljivo obstojen učinek, kar cenijo posameznice in strokovnjaki.

Z blagovno znamko SEMILAC® lahko uživate v čudovitih nohtih, kadar koli želite. Manikuro, ki je videti kot na naslovnici modnih revij, lahko ustvarite doma. Vadite, igrajte se z učinki, vedno nosite isti odtenek ali pa izbirajte med več kot 300 barvnimi odtenki. Ni vam treba biti popolna in ni vam treba imeti popolnih sposobnosti za manikuro – z veseljem vas bomo podprli z navdihujočimi nasveti.

Popolna inovacija – izdelek Extend 5 v 1

Leta 2017 je Semilac na trgu prvi predstavil UV-LAK, ki v enem izdelku združuje vse potrebno za manikuro nohta in hkrati omogoča podaljševanje nohtov do 1 cm – inovativni izdelek Semilac UV lak Extend 5v1. Izdelek združuje vse v enem: osnovni premaz (podlak), končni premaz (nadlak), barvo, izravna nohtno ploščo in podaljša noht do neverjetnega enega centimetra. Semilac UV lak Extend 5v1 zelo olajša in pospeši manikuro in podaljševanje nohtov.

Podlaki SEMILAC® – popolna izbira za vse vrste nohtov

Poleg pravilne predpriprave nohta ima izredno pomembno vlogo tudi pravilna izbira UV-podlage (UV Base) za nadaljnji nanos UV barvnega laka. Tudi na tem področju je SEMILAC® edinstven in ponuja širok izbor UV-podlakov – poškodovani, lomljivi, tanki, neenakomerni in drugi problematični nohti za SEMILAC® so pravi izziv, saj izbrane sestavine posameznega izdelka rešijo prav vsako težavo. Najlonska vlakna, keratin, vitamini, minerali in druge skrbno izbrane sestavine poskrbijo za zdrave nohte, na katere boste upravičeno ponosne.

Večina UV-podlakov (UV Baseov) poleg zaščite omogoča tudi podaljševanje nohtnih konic do neverjetnega enega centimetra.

NAUČI SE Z NAMI DOMA

Prepričani smo, da ima skorajda vsaka ženska v sebi skrit potencial in talent, da se pravilne manikure nauči tudi sama, zato vse naše izkušnje in naše znanje z veseljem delimo z vami. Da bi bili vaši nohti videti resnično popolni in zavidanja vredni, smo za vas pripravili mnogo navodil in video posnetkov.

Ker naše poslovanje temelji na strastni ljubezni do manikure, poštenosti in predanosti do vas, smo vam z veseljem na voljo. Smo navdušenci nad vsem, kar je lepega, in navdih za svoja dejanja iščemo v vas!

