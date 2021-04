Osebni slog je več kot moda

Kakšna je zapoved oblačenja za obiskovalce pri nas na tednu mode v primerjavi s tujino?

Na tednih mode »dress coda« ne predpisujemo, saj si želimo, da obiskovalci izrazijo svojo individualnost kar najbolj kreativno. Krasno je, ko vidimo, da se trudijo s kombinacijami, ki morda v vsakdanjiku ne bi bile primerne, v času tedna mode pa si lahko dajo duška in med istomislečimi sprehodijo svoj navdih. Predvsem v zadnjih sezonah smo opazili, da smo se končno izvili iz objema varnih oprav in se lahko tako na pisti kot z obiskovalci in njihovimi stylingi mirno postavimo ob bok tednom mode v tujini.



Je pomembno imeti svoj osebni slog, da izstopaš?

Trendi so le smernice, ki jih lahko slepo posnemamo ali nadgradimo po svoje. Meni osebno so najbolj všeč ljudje, ki so popolnoma samosvoji in sestavijo kombinacije, ki že na prvi pogled izdajajo kreativnost in originalnost. Pa čeprav le z malenkostjo. Osebni slog je veliko več kot moda, je prva komunikacija z zunanjim svetom, s katero sporočamo svetu, kakšni smo oziroma želimo biti, seveda pa je vedno pika na i energija, ki jo človek oddaja.



Kaj je za vas moda?

Uh, vprašanje, na katero je težko na kratko odgovoriti. Če smo iskreni, nisem oboževalka te besede, ker se prehitro posploši in prepovršno razume, preveč je vezana na trende. Zame osebno pa je bolj kot biti vedno v trendu pomembnejše imeti osebni stil in ga znati samozavestno nositi. Moda tako postane igra, za nekatere način življenja, nekaj, kar se dogaja v več formah in ni nujno vezano le na oblačila, je eden od načinov kreativnega izražanja na več ravneh, obenem pa (predvsem v tujini) tudi velik biznis, ki poganja in ga poganja veliko ljudi.



Je treba kdaj tudi potrpeti?

Ne. Pri tej izbiri oblikovalcev, materialov, tehnologije in oblačil za vse okuse ter sloge ne vidim pametnega razloga za kakršno koli trpljenje. Življenje je eno samo in še to je prekratko, da bi si zadajali muke tam, kjer res ni treba.



Ali kateri slovenski oblikovalec izstopa po trajnostni modi?

Več jih je. Poleg drugih so tu seveda Mateja Benedetti in popolnoma drugačna Tina Princ z blagovno znamko Things I Miss, na primer tudi Anselma s svojevrstno reciklažo materialov in mladostno energijo, vedno več se tudi preostali oblikovalci, ki jim trajnostni aspekt ni bil prvotnega pomena, obračajo v to smer. V tej ediciji LJFW bomo v sodelovanju z MGRT dali še prav poseben poudarek trajnostni modi tudi z okroglo mizo, na kateri se bomo pogovarjali o razlikah pri izdelavi trajnostnih kolekcij na študentski, osnovni, butični oz. maloserijski in industrijski ravni proizvodnje.



Brez katerega kosa si ne predstavljate sezone?

Rada imam t. i. »one-piece« kose, torej obleke ali kombinezone, ki v eni potezi rešijo jutranjo dilemo, kaj obleči, in tudi lahko jih je z dodatki prirediti za vse priložnosti. Še en kos, ki je nepogrešljiv, je bela srajca. V kombinaciji z rdečo šminko dvigne še tako brezvezno kombinacijo.



Manj je več ali več je več? Zakaj?

Odvisno od priložnosti in od osebnosti tistega, ki to nosi, ter seveda občutka pri sestavljanju kombinacije. Sicer pa trdim, da sta najboljša dodatka nasmeh in samozavest.



Kdo je po vašem mnenju najboljše oblečeni Slovenec, Slovenka?

Pri vsej množici dobro oblečenih ljudi je težko izbrati, a pri moških ne morem mimo Alana Hranitelja in Mateja Filipčiča, ki ne glede na trende ohranjata svoj slog. Če gremo pa v drugo smer, občudujem tudi Arneta Hodaliča, ki z vetrom počesan, v kavbojkah in preprostih enobarvnih majicah brez besed pove, kaj si misli o trendih. A je vseeno videti dobro. Med ženskami sta mi všeč Nataša Hrupič, ki se, ne glede na to, da je odlična oblikovalka, vedno potrudi nositi tudi kose svojih študentov in kolegov oblikovalcev in ima v svoji navidezni krhkosti in nevidnosti nekakšno »je ne sais quoi« privlačnost, ter Tjaša Stanič, ki uteleša »no-fuss« slog, kjer koli in v čemer koli se pojavi.



Kje je vaš najljubši modni kotiček pri nas in kje v tujini?

Rada se potikam po trgovinicah z lokalnimi oblikovalci, ne nujno znanimi, obožujem modne dodatke, tudi bolšjaki v tujini so čisto nekaj drugega. Ni lepšega kot brkljati brez pravega cilja in tu in tam odkriti kakšen zakladek. Temu rečem občasna mentalna higiena. (Smeh.)

