Kako do popolnih božičnih fotografij

DSC_0825-1506.jpg FOTO: Huawei

Zdi se, da gre za banalno in preprosto nalogo, vendar lučke niso prijatelji niti profesionalnim fotografom, kaj šele amaterjem. Redki navdušenci imajo še vedno fotoaparate, večina nas fotografira in snema s pametnim telefonom, zato je pomembno, da imamo takšnega z odlično kamero, hkrati pa moramo poznati nekaj trikov in nasvetov, ki vam jih razkrivamo v besedilu.Odličen telefon je pol uspeha – HUAWEI P smart 2021 bo vedno naredil najboljše fotografije, saj ima ob zmogljivi bateriji tudi dovolj pomnilnika za shranjevanje vseh vaših spominov, zato vam ni treba načrtovati fotografiranja. Z njim lahko ujamete spontane trenutke priprave božičnih obrokov, okrasitve doma in jelke ter veselja na obrazih vaših najdražjih, ko odpirajo darila, ki ste jim jih pripravili (ali jih je prinesel Božiček). V roke vzemite svoj HUAWEI P smart 2021, ki zaradi izpopolnjene izdelave z odličnim zaključkom v kombinaciji z ukrivljenimi robovi ponuja prijeten dotik v vaših rokah.Na voljo je z osupljivimi štirimi kamerami z umetno inteligenco in z lahkoto ujame najboljše trenutke. Kamera z visoko ločljivostjo 48 MP pomaga ujeti nepozabne trenutke z živimi in izjemno jasnimi podrobnostmi. Super nočni način z inteligentnimi algoritmi umetne inteligence vam omogoča, da raziščete lepoto vsakega trenutka tudi pri šibki svetlobi, zaradi 120° ultraširokokotne leče pa lahko posnamete skupinsko družinsko fotografijo ne glede na število družinskih članov.Zima je letni čas, ko uporabljamo največ umetne svetlobe. Zaradi tega bo bliskavica na splošno odveč, pri njeni uporabi pa je treba tudi sicer biti previden. Če motiv krasijo lučke z vklopljeno bliskavico, bliskavica osvetli luči, tako da njihova svetloba ne bo odsevana. Za najboljše fotografije, zlasti hrane, bi bilo najbolje, da je na voljo naravna svetloba. Če primanjkuje svetlobe, prosite člana gospodinjstva, da z bliskavico osvetli motiv, ki ga želite fotografirati.Med fotografiranjem jelke, praznične mize, piškotov ali otrok, ki okrašujejo jelko, preizkusite nestandarden kot. Na primer, med fotografiranjem otrok, ki okrašujejo jelko, stopite na stol in jih fotografirajte iz ptičje perspektive. Piškote fotografirajte s telefonom, postavljenim na mizo, skupaj z adventnim venčkom ali kakšnim drugim detajlom. Enako velja za jaslice in druge okraske. Poigrajte se s koti in perspektivami, presenečeni boste nad rezultati.Pazite na kadre – motiv, na katerega se želite osredotočiti, naj bo na sredini fotografije. To pomeni, da če kader razdelite na devet delov (s tremi vodoravnimi in tremi navpičnimi črtami), mora biti motiv v osrednjem kvadratku. Če na to pozabite v veselem in dobrem vzdušju, lahko fotografijo kadarkoli pozneje uredite v eni od številnih aplikacij, ki jih najdete v HUAWEI AppGallery Ker pomnilnik na vašem telefonu HUAWEI P smart 2021 ni težava, lahko posnamete veliko fotografij, ki si jih lahko pozneje ogledate in izberete najboljšo, če telefon povežete s tabličnim računalnikom HUAWEI MatePad Pro ali HUAWEI Matebook 13 2020 z možnostjo HUAWEI Share.Ne pozabite na zabavo! Praznični čas je čas sprostitve, druženja in veselja z najbližjimi, fotografije pa bodo najlepše v veselem vzdušju.