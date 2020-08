Zakaj vam sledi na vece

Gospodarja bi spremljali na vsakem koraku.

Vas kuža rad spremlja tudi v toaletne prostore? No, šel bi za vami, če bi mu to dovolili, a verjetno pri opravljanju potrebe ne potrebujete pasje družbe. Ali pač. Jasno je, da je kuža zrcalo gospodarja, včasih pa je tudi obrnjeno: ljudje se približajo navadam svojih ljubljencev in včasih pozabijo postaviti mejo.A ta je še kako potrebna, ko se odpravimo na stranišče. Psi pri opravljanju potrebe pač ne potrebujejo zasebnosti, več kot očitno brez težav lulajo in kakajo vpričo nas pa še koga, zato se jim zdi povsem pričakovano, da jih bo tudi človek spustil v toaletni prostor. Zasebnost jim pač ni pomembna, še več, gospodarja želijo osrečiti, s tem ko ga spremljajo na prav vsakem koraku. Drugi razlog je to, da so živali teritorialna bitja, varujejo vsakogar, ki ga uvrščajo v svoj trop, in ga podpirajo v vsaki situaciji. Tako si želijo tudi med opravljanjem potrebe podpirati svojega gospodarja! Tega lahko spremljajo na vece tudi zaradi gole radovednosti.Prostor, ki ga odpremo le parkrat na dan in se v njem nikoli ne zadržujemo oziroma družimo, je za pse lahko uganka, zato si želijo biti del dogajanja tudi za tistimi vrati.In, ne nazadnje, kuža vam sledi na vece, ker vas preprosto pogreša, ko vas ni ob njem. Sploh če se odpravite na toaleto kmalu po prihodu domov, si želi z vami preživeti prav vsak trenutek. Niti neprijetne vonjave ga ne bodo odgnale.