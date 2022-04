Vrtna zabava v dežju

Počitnice so idealen čas za zabave, piknike in preživljanje časa na prostem. Mnogi so že komaj čakali, da na plan znova privlečejo žar, obrišejo prah z vrtnega pohištva ter se poveselijo pod milim nebom. Ker pa konec aprila vreme še vedno rado ponagaja, se je treba pripraviti na dež, zlasti ko nimamo možnosti, da bi srečanje prestavili na dan, ko bo vreme ugodnejše. A zakaj pravzaprav bi? Dokler imamo streho nad glavo ter primerno obutev in oblačila, lahko pripravimo kar dežno zabavo oziroma zabavo, na kateri bodo tema dež, mavrice, oblaki … Pri nas tematske zabave niso tako zelo priljubljene kot v tujini, zato gostom redko pošiljamo vabila. Ta so v glavnem rezervirana za poroke in druge res posebne dogodke. Ni pa treba, da je tako. Presenečenje in veselje bosta še večji, če denimo na odprtje sezone piknikov, otrokov ali naš rojstni dan, zabavo za 1. maj … goste povabimo z doma izdelanim vabilom, ki jim ga pošljemo na »staromoden« način – po pošti. Če bodo v izdelavo vključeni otroci, še bolje. Na vabilo lahko denimo narišejo ali naslikajo mavrico, ki kuka izza oblaka, tega izdelamo tako, da na trši papir prilepimo kosme vate. Ali pa iz barvnega papirja izrežejo dežnik, oblak iz vate pa prilepimo nadenj in narišemo še nekaj kapljic dežja.

Da bi se brezskrbno igrali na dežju, naj s seboj prinesejo dodatna oblačila, nepremočljive jakne in škornje.

Taisto deževno temo je treba nadaljevati tudi z dekoracijo na zabavi. Z otroki lahko denimo spečemo piškote v obliki oblakov ali pa na pladenj naložimo rezine sadja, da bodo videti kot mavrica. Slednje bo še posebno dobrodošlo za tiste starše, ki otroke le stežka prepričajo, da bi pojedli nekaj vitaminov, saj se bodo mavrici na krožniku težko uprli. S stropa terase obesimo kakšen dežnik, pogrinjke pripravimo v mavričnih barvah, torej vsakega drugačnega, naokoli pa obesimo mavrične zastavice, ki jih prav tako povsem preprosto izdelajo otroci sami. Potrebujemo le nekaj daljših vrvic in barvni papir. Iz slednjega izrežejo trikotnike in jih v poljubnem zaporedju prilepimo na vrvico. Da bo vse še bolj barvito, kozarce za pijačo okrasimo s papirnatimi dežnički, ki jim dodamo pisane slamice, papirnate, seveda. Goste lahko v vabilu prosimo, naj pridejo na zabavo v mavričnih barvah, v tem primeru bodo fotografije še posebno zanimive.

Spečemo lahko tudi piškote v obliki oblakov. FOTO: Different_nata/Getty Images

Da bi se otroci lahko brezskrbno igrali na dežju, naj s seboj prinesejo dodatna oblačila, nepremočljive jakne in škornje. Po vrtu ali terasi postavimo dežnike, in sicer tako, da je držalo obrnjeno proti nebu. Pripravimo še nekaj manjših žog in določimo razdaljo, s katere bodo morali žoge metati v dežnik. Vsak otrok lahko ima denimo drugačno barvo žoge, na koncu pa preštejemo, katerih je največ pristalo v dežniku. Izdelajo lahko tudi ladjice iz papirja in jih spuščajo po lužah, če je kje v bližini kakšna še posebno velika, pa na njej priredijo zabavo z gumijastimi račkami. Otrokom lahko pripravimo tudi mizo za ustvarjanje, ob kateri si vsak sam izdela spominek na zabavo in ga odnese domov. Iz tršega belega papirja denimo izrežemo oblake poljubne oblike, otroci pa si jih lahko poslikajo in okrasijo po svoje z materiali, ki jim jih ponudimo.