V Berlinu srečanje ljubiteljev BMW (FOTO)

Nemški BMW neguje poseben odnos do svojih kupcev, ki veljajo za ene najbolj lojalnih v motoristični branži. V sklop aktivnosti, s katerimi pri znamki utrjujejo vezi z njimi, spada tudi dogodek BMW Motorrad Days, ki se tradicionalno odvrti prvi vikend v juliju. Po dveletnem premoru zaradi covidne krize so lastniki in ljubitelji te nemške znamke letos spet prišli na svoj račun. Tokrat prvič v Berlinu in z močnim slovenskim pečatom.

Selitev po 18 letih

Da letos dogodek bo, je bilo znano že nekaj časa, saj so ga pri BMW napovedovali že od takrat, ko je bilo jasno, da letošnje poletje virus ne bo (pretirano) opletal s svojim repom. A s pomembno spremembo – po osemnajstih letih so Nemci srečanje iz Garmisch-Partenkirchna premaknili v Berlin. Izkusil sem obe prizorišči, tako zadnje na Bavarskem kot letošnje v glavnem nemškem mestu. Dovolim si pripomniti, da mi je (morda zaradi bližine Sloveniji in idilične alpske pokrajine) Garmisch bolj všečen. Tudi pot tja. Alpska pokrajina je kar nekako v sozvočju z BMW, bavarsko pleh glasbo in tradicionalnimi nošami na balkonih, polnih rož. Zdelo se je, da je imel dogodek v Garmischu dušo, sem so radi prihajali tako Tajci kot Južnoameričani, ljubitelji z vsega sveta.

Dogodek je prvič potekal v Berlinu. FOTO: Primož Jurman

Slovenci vtisnili pečat

Organizacija je bila na Bavarskem na najvišji ravni, česar za letošnje srečanje, ki je potekalo na berlinskem sejmišču, ne morem trditi. Letos je bilo srečanje združeno s prireditvijo Pure&Crafted, nekakšnim rockerskim festivalom glasbenih skupin, tako da v petek, na dan začetka prireditve, motocikli niso bili v prvem planu. Motoristi in preostali ljubitelji znamke – po uradnih podatkih jih je srečanje obiskalo 17.000 (za primerjavo, v Garmischu jih je bilo 30.000) – so se množičneje zgrnili na sejmišče v soboto, ko so se tudi uradno začeli dnevi BMW. Po dveletni suši je bilo zanimivo opazovati obiskovalce z vsega sveta, kako pomembno je za ljudi medsebojno druženje. Še posebno če imajo podoben interes. Organizator se je potrudil in na ogled ponudil celotno paleto dvokolesnikov BMW in opreme, priložnost prikazati svoje produkte so dobili partnerji, predstavili so se uvozniki znamke, organizirane so bile vodene motoristične vožnje, z otroškim kotičkom je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše.

Zbrani od vsepovsod FOTO: Jörg Künstle/BMW

Vikend v Berlinu je minil tudi v znamenju močnega slovenskega pečata, čeprav obiskovalcev iz dežele pod Alpami, v nasprotju z Garmischem, ni bilo veliko. V skladu s pričakovanji in na najvišji ravni se je predstavilo podjetje Akrapovič, ki je partner nemške znamke. Obenem smo na posebnem razstavnem prostoru predelav modela R18 videli razstavljen motocikel empathy, ki ga je BMW Motorrad Slovenije zagnal kot dobrodelni projekt, »zgradil« pa ga jez ekipo Dreamachine. Tomaž je bil tudi na dogodku, projektu empathy pa je na razstavnem prostoru poseben pomen dal obisk zvezde svetovnega prvenstva razreda superbike

Kljub spremenjeni lokaciji in privajanju na nova dejstva lahko rečemo, da je – ob nekaterih organizacijskih zdrsih – dogodek minil v splošno zadovoljstvo vseh obiskovalcev ob zavezi odgovornih, da se naslednje leto spet srečajo v Berlinu. Tam ima BMW navsezadnje svojo tovarno za izdelavo motociklov.