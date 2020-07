Imate veliko izbiro laka za nohte. A tisti, katerega odtenek ste izbrali, žal ne sodi med lake, ki se hitro posušijo, in čakanje, da se na nohtih povsem strdi, vas spravlja ob pamet. Dobro je zato poznati trik, s katerim boste lahko prej, brez nevarnosti, da bi uničili natančen nanos na nohtih, uporabljali roke. Ledena kopel Lak na nohte nanesite v dveh tankih slojih. Po nanosu vsakega prste položite v ledeno kopel: v posodico stresite nekaj kock ledu, prilijte vodo in vanjo pomočite nohte. Počakajte vsaj pet minut, osušite nohte in nanesite naslednji sloj. Ponovite ledeno kopel in to je to.



V mrzli vodi se lak hitreje strdi in ne bo vam več treba dolgo čakati na popolne nohte.