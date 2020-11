Noči in jutra so se močno ohladili, avtomobili so na izpostavljenih legah že poledeneli, kar je lahko težava, če se vam zjutraj mudi v službo. Strganje ledu z vetrobranskih in drugih stekel na avtomobilu ni le nadležno, ampak je ob nizkih temperaturah tudi zamudno.Preberite tudi:V pomoč pri tem je lahko preprost trik. Mešanica, katere pripravo je neka ženska delila na youtubu, odmrzne stekla v nekaj sekundah.V plastično steklenico z razpršilko vlijte dve tretjini medicinskega alkohola in tretjino vode ter s to mešanico poškropite zaledenela stekla. Delovalo bo v nekaj sekundah: