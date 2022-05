To so zakladi slovenske Istre (FOTO)

Maj se že bliža koncu, nato pride konec šole in z njim – počitnice! Čas torej, ko se bomo začeli tudi mi iz notranjosti ozirati proti morju in iskati skrite zanimivosti, ki si jih tam velja ogledati.

A tudi zdaj, ko ob morju še ni navala turistov, je slovenska Istra polna zanimivih dogodivščin, mnoge so zbrane v zadrugi Zakladi slovenske Istre, ki se po teh krajih širi vse od leta 2016. Med 28 člani turistične zadruge, ki ponujajo različne izdelke in dogodivščine, smo za pokušino izbrali tri zelo zanimive zaklade slovenske Istre.

Lov na tartufe

Tartufi so črno zlato slovenske Istre, zato se lahko po raztegnjenih gričih v družbi katerega od izkušenih nabiralcev podate na lov za to sestavino, ki je v kulinariki zelo cenjena. Morda vam bodo domačini povedali tudi, da se zaradi klimatskih razmer spreminja tudi lov na tartufe: medtem ko so v preteklosti tu rasli tudi beli, so zadnjih dvajset let prava redkost, saj so razmere za uspevanje črnih tartufov postale veliko boljše.

V kateri od bližnjih gostiln, denimo v ljubki Kantini Romano, ki jo v Popetrah vodita Kristina Škorja in Robi Maršič, pa lahko okusite značilne istrske jedi, v katere se vmešajo ti aromatični gomolji. Istrski fuži s tartufi so brez dvoma med najbolj znanimi in priznanimi.

Zeliščni raj

Nedavno, leta 2015, sta zakonca Sonja Kocjančič Posedi in Urban Posedi opravila nacionalno poklicno kvalifikacijo in postala zeliščarja. Tri leta pozneje je ona postala mlada prevzemnica kmetije in tam, v okolici istrske vasice Trsek, je začel nastajati Zeliščni raj slovenske Istre.

Na skoraj 300 nadmorskih metrih je zdaj gorska kmetija, ki utripa v ritmu smilja, sivke, rožmarina, tavžentrože, mete, konopljike ... Tu je tudi 220 oljčnih dreves, ki jim družbo delajo sadna drevesa. Če se vsaj 24 ur pred prihodom najavite, vam iskriv primorsko-gorenjski par z veseljem razkaže posestvo in energijski labirint. Še to: v raju imajo tudi žganjekuho, cvetne vode, hidrolate in macerate, v prihodnosti pa načrtujejo še delavnice.

Refošk (v različnih oblikah)

Refošk je tisto vino, ki vam ga bodo domačini v slovenski Istri bržčas najprej ponudili, ko jih boste povprašali o tem, kaj dobrega nastane v njihovih vinogradih.

Pa ste vedeli, da se ga vmeša tudi v čokolado? Čokoladne tablice z refoškovim nadevom najdete v Marezigah, čez cesto od znamenite vinske fontane. In to še ni vse: v Refoškoladnici imajo tudi refoškov sladoled in v sosednji banjici še takšnega z okusom rumenega muškata.